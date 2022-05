"Anh Hai" Lam Trường và vợ thứ hai kém 17 tuổi ngày càng mặn nồng

Ở Mỹ, Lam Trường tranh thủ thời gian đưa bà xã Yến Phương cùng con gái đi du lịch. Trên trang cá nhân, vợ chồng Lam Trường đăng tải hình ảnh gia đình hạnh phúc trong chuyến nghỉ dưỡng.Lam Trường - Yến Phương làm đám cưới vào năm 2014. Cặp đôi chênh nhau đến 17 tuổi. Tháng 11/2021, do chụp ảnh thân thiết với fan nữ, Lam Trường vướng tin đồn hôn nhân không êm ấm. Khi rộ tin đồn thất thiệt, Lam Trường gọi điện cho bà xã để động viên và xin lỗi vợ vì hồn nhiên thể hiện tình cảm với fan để xảy ra hiểu lầm không đáng có. May mắn, bà xã của Lam Trường hiểu và cảm thông cho anh. Tình cảm giữa Lam Trường và Yến Phương ngày càng mặn nồng. Cặp đôi khoe bữa ăn tối lãng mạn dịp Valentine 2022. Yến Phương từng chia sẻ, cô thấy may mắn khi lấy người hơn mình nhiều tuổi. Bà xã của Lam Trường cho hay: "Ngoài xã hội, anh Trường là ca sĩ nổi tiếng nhưng về nhà anh thương yêu vợ con, trân trọng gia đình". Hạnh phúc của vợ chồng Lam Trường đầy bình dị. Yến Phương luôn chu toàn mọi việc trong gia đình để Lam Trường toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp. Con gái của Lam Trường - Yến Phương tên Phoebe, năm nay 5 tuổi, xinh xắn, đáng yêu. Bé Phoebe quấn quýt bố không rời. Lam Trường mới đây chia sẻ về con gái nhỏ: "Có 1 cái đuôi bé xíu suốt ngày đeo ba, làm ba không còn thời gian riêng cho mình luôn, nhưng được cái là cái đuôi này ngọt ngào, đáng yêu và làm ba cười suốt ngày". Xem clip "Lam Trường hát Tình thôi xót xa". Nguồn Lam Truong's Official Channel

