Lam Trường lên tiếng về tin đồn ly hôn lần 2

Mới đây, Lam Trường phủ nhận tin đồn ly hôn lần 2. “Mấy hôm nay có thông tin gia đình không êm ấm, Trường nghĩ là người đưa tin này họ không có nguồn xác minh và đưa tin cảm tính. Với Trường bây giờ gia đình là quan trọng nhất, thời gian này do phải tiếp tục công việc ở Mỹ rất nhớ vợ con nhưng chưa thể về Việt Nam với gia đình nên Trường chỉ biết facetime mỗi ngày cho vợ con thôi, mong chuyện này chóng qua vì nó không đúng sự thật”, anh viết trên trang cá nhân. Ngoài khẳng định hôn nhân vẫn hạnh phúc, Lam Trường trách bản thân vì chiều người hâm mộ. Ảnh chụp màn hình Tin đồn Lam Trường ly hôn rộ lên từ loạt ảnh nam ca sĩ thân thiết với một fan nữ. Ảnh: Vietnamnet Trên Zing, Lam Trường cho biết, gần đây, tại Thụy Sỹ, anh được fan tổ chức sinh nhật muộn và đưa đi tham quan TP Zurich cùng các địa điểm quay bộ phim “Hạ cánh nơi anh”. Trong buổi tham quan, Lam Trường và một fan nữ chụp ảnh bắt chước những cảnh quay của hai diễn viên chính trong phim. Ảnh: Vietnamnet Khi rộ tin đồn thất thiệt, Lam Trường gọi điện cho bà xã Yến Phương để động viên và xin lỗi vợ vì hồn nhiên thể hiện tình cảm với fan để xảy ra hiểu lầm không đáng có. May mắn, bà xã của Lam Trường hiểu và cảm thông. Ảnh: FB Lam Trường Lam Trường và Yến Phương làm đám cưới năm 2014. Hai người có một cô con gái chung. Ảnh: FB Lam Trường Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, Yến Phương thừa nhận, khi lấy Lam Trường, cô phải đối diện với các fan của anh. Ảnh: FB Lam Trường Yến Phương chia sẻ về mối quan hệ của cô với fan của Lam Trường: “Anh nhiều fan nữ, họ không muốn thần tượng thuộc về người khác nên phản ứng lại. Tôi yêu anh Trường là thật và dùng sự chân thành đáp lại thì dần họ cũng hiểu mình hơn. Tôi kết bạn với nhiều fan của anh đến giờ”. Ảnh: FB Lam Trường Yến Phương và con gái đang sinh sống ở Việt Nam còn Lam Trường lưu diễn ở Mỹ, Thụy Sỹ và Anh vài tháng qua. Ảnh: FB Lam Trường Sau loạt ảnh gây hiểu lầm, Lam Trường cho rằng, anh nên cẩn trọng khi thể hiện tình cảm với khán giả. Ảnh: FB Lam Trường Mời quý độc giả xem clip "Lam Trường hát Tình thôi xót xa". Nguồn Lam Truong's Official Channel

