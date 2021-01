Á hậu Thúy An được tặng 13 cây vàng đeo trĩu cổ ngày cưới

Á hậu Thúy An và bạn trai Ngọc Duy vừa tổ chức đám cưới ở quê nhà Kiên Giang. Trong hôn lễ, Á hậu Thúy An được tặng 13 cây vàng gồm vòng tay, hoa tai và kiềng vàng. Đại diện của Thúy An chia sẻ trên Zing: "Phía nhà trai trao một bộ vòng vàng cho Thúy An. Ngoài ra, ba mẹ cùng người thân của Thúy An trao nhiều vòng, kiềng vàng cho cô ấy". “Bà trùm Hoa hậu” Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng xuất hiện và tặng quà hồi môn cho cô dâu. Kế đến là các nàng hoa hậu, á hậu cũng thay nhau đeo trang sức bằng vàng dành tặng Thuý An. Thúy An đeo vàng trĩu cổ, tay trong đám cưới. Nàng á hậu tươi rói bên chú rể. Ông xã của Thúy An phải đi rước dâu bằng xuồng. Để rước được Thuý An về, chú rể còn bị hội chị em hoa hậu, á hậu của cô dâu “gây khó dễ”. Diễm Trang liên tục đưa ra những câu hỏi và thử thách chú rể như uống rượu phạt, ăn chanh. Dàn hoa hậu, á hậu làm phù dâu cho Thúy An có Đỗ Mỹ Linh, Phương Nga... Dàn phù dâu mặc áo bà ba trong đám cưới của Thúy An. Đỗ Mỹ Linh, Phương Nga nổi bật trong dàn phù dâu. Thúy An không khỏi xúc động bên gia đình trước khi lễ vu quy diễn ra. Nàng á hậu cho biết sau đám cưới ở quê nhà, cô và ông xã sẽ tổ chức đám cưới tại TP.HCM vào cuối tháng 1. Xem video "Á hậu Phương Nga chèo xuồng đưa Thúy An đi chợ. Nguồn HHVN"

