Hình ảnh đám cưới Á hậu Thúy An ở quê nhà Kiên Giang

Fanpage cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vừa đăng tải loạt ảnh đám cưới Á hậu Thúy An và bạn trai tiến sĩ vào ngày hôm nay (8/1). Hoa hậu Tiểu Vy và Á hậu Phương Nga mặc áo bà ba dự hôn lễ của Thúy An. Vợ chồng đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Phạm Kim Dung cũng có mặt trong ngày trọng đại của Thúy An. Thúy An diện áo dài trắng trong hôn lễ. Hiện tại, chú rể chưa lộ diện. Đám cưới của Thúy An ở quê nhà Kiên Giang còn có sự góp mặt của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh (ngoài cùng bên phải) và người đẹp Thùy Tiên (thứ hai bên phải). Thúy An bên dàn người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trong hôn lễ. Trước đó, Thúy An hé lộ loạt ảnh chuẩn bị cho đám cưới ở quê nhà. Nàng á hậu sử dụng rất nhiều loài hoa quen thuộc như hoa sen, hoa thiên điểu, hoa cẩm tú cầu, hoa hồng cho đám cưới. Hình ảnh người nhà Thúy An kết cổng hoa. Cuối năm 2020, Thúy An công khai chồng sắp cưới. Anh là tiến sĩ từng sinh sống ở Anh 12 năm. Thúy An và bạn trai làm lễ cưới chính thức ở Kiên Giang vào ngày 8/1 và ở TP.HCM vào cuối tháng 1. Xem video "Á hậu Phương Nga chèo xuồng đưa Thúy An đi mua sắm". Nguồn Sen Vàng

