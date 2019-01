Á hậu Khánh Phương bị tố quỵt tiền: Hứa giải quyết trong vui vẻ

Không lâu sau khi đăng tải dòng status "tố" Á hậu Khánh Phương mượn 300 triệu đồng khi đi thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 nhưng mãi không chịu trả, Thùy Trang - chị gái của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo mới đây cho biết cả hai đã đạt được thỏa thuận. Theo đó, trên trang Facebook cá nhân của mình, Thùy Trang tiết lộ: "Khánh Phương nói với Trang là sẽ giải quyết sự việc trong sự vui vẻ trước ngày 20/1. Trang tiếp tục chờ và hi vọng cô ấy sẽ giữ cho Trang niềm tin cuối cùng này. Tạm thời Trang ẩn những thông tin của cô ấy ạ". Chị gái Đặng Thu Thảo còn cho biết lý do cô tạm ẩn status tố Á hậu Khánh Phương quỵt tiền cũng là do trước đó Phương cũng đã xin cô gỡ status, hứa bồi hoàn. Trước đó, không chỉ bị Thùy Trang "bóc phốt" nhà giàu mà sao lại quỵt tiền, khất lần khất nữa hơn 2 năm chưa trả hết, Á hậu 2 Hoa hậu biển Việt Nam 2016 còn bị tố từng hỏi mượn 1 tỷ mua bình chọn khi tham gia Hoa hậu Siêu Quốc gia 2017 nhưng chị gái Đặng Thu Thảo từ chối. Bên cạnh đó, chị gái Đặng Thu Thảo cho hay Khánh Phương từng cắt mí, nâng mũi, nâng ngực và làm tan mỡ bụng vì không tự tin vào ngoại hình sau khi đoạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Biển Việt Nam 2016.Hình ảnh của Khánh Phương được cho là trước và sau khi "dao kéo". Trước lời tố, người đẹp sinh năm 1995 trích dẫn câu nói đầy ẩn ý: “Cuộc đời là bọt nước. Chỉ có hai điều như đá tảng: tử tế khi người khác lâm nạn và can đảm trong hoạn nạn của chính mình”. Mới đây nhất, sau chia sẻ của Thùy Trang về việc Khánh Phương hứa giải quyết trong vui vẻ, top 25 Hoa hậu Siêu quốc gia 2017 đăng một bức ảnh xinh đẹp cùng dòng status sưu tầm tự động viên mình.

Không lâu sau khi đăng tải dòng status "tố" Á hậu Khánh Phương mượn 300 triệu đồng khi đi thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 nhưng mãi không chịu trả, Thùy Trang - chị gái của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo mới đây cho biết cả hai đã đạt được thỏa thuận. Theo đó, trên trang Facebook cá nhân của mình, Thùy Trang tiết lộ: "Khánh Phương nói với Trang là sẽ giải quyết sự việc trong sự vui vẻ trước ngày 20/1. Trang tiếp tục chờ và hi vọng cô ấy sẽ giữ cho Trang niềm tin cuối cùng này. Tạm thời Trang ẩn những thông tin của cô ấy ạ". Chị gái Đặng Thu Thảo còn cho biết lý do cô tạm ẩn status tố Á hậu Khánh Phương quỵt tiền cũng là do trước đó Phương cũng đã xin cô gỡ status, hứa bồi hoàn. Trước đó, không chỉ bị Thùy Trang "bóc phốt" nhà giàu mà sao lại quỵt tiền, khất lần khất nữa hơn 2 năm chưa trả hết, Á hậu 2 Hoa hậu biển Việt Nam 2016 còn bị tố từng hỏi mượn 1 tỷ mua bình chọn khi tham gia Hoa hậu Siêu Quốc gia 2017 nhưng chị gái Đặng Thu Thảo từ chối. Bên cạnh đó, chị gái Đặng Thu Thảo cho hay Khánh Phương từng cắt mí, nâng mũi, nâng ngực và làm tan mỡ bụng vì không tự tin vào ngoại hình sau khi đoạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Biển Việt Nam 2016. Hình ảnh của Khánh Phương được cho là trước và sau khi "dao kéo". Trước lời tố, người đẹp sinh năm 1995 trích dẫn câu nói đầy ẩn ý: “Cuộc đời là bọt nước. Chỉ có hai điều như đá tảng: tử tế khi người khác lâm nạn và can đảm trong hoạn nạn của chính mình”. Mới đây nhất, sau chia sẻ của Thùy Trang về việc Khánh Phương hứa giải quyết trong vui vẻ, top 25 Hoa hậu Siêu quốc gia 2017 đăng một bức ảnh xinh đẹp cùng dòng status sưu tầm tự động viên mình.