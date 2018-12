Á hậu Huyền My lần đầu tiết lộ chuyện lấy chồng

Huyền My là một trong những người đẹp luôn nhận được nhiều lời khen ngợi về ngoại hình xinh đẹp và ứng xử khéo léo. Nàng á hậu 2014, cũng là tâm điểm của sự chú ý khi tham gia Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017- Miss Grand International với nhiều thông tin thất thiệt về mình. 4 năm kể từ khi bước chân vào showbiz Huyền My luôn cố gắng hoàn thiện mình, chỉn chu hình ảnh mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn Huyền My đã lần đầu tiên tiết lộ sự thật về mối quan hệ giữa co và Kỳ Duyên sau một thời gian bị đồn đoán “cơm không lành, canh chẳng ngọt”. Đặc biệt người đẹp còn chia sẻ thực hư chuyện cô chuẩn bị lên xe hoa vào cuối năm nay.

Trước đó có rất nhiều tin đồn thổi nàng Á hậu sẽ lên xe hoa vào cuối năm nay. Sự việc càng đẩy lên cao trào khi cách đây không lâu xuất hiện những hình ảnh Huyền My mặc váy cưới. Xuất hiện trong buổi phỏng vấn, người đẹp phân trần:

"Bức ảnh đó là Huyền My đi thử váy cưới cho hôm khai trương showroom váy cưới của một người bạn, nhưng sau đó khi lan truyền trên mạng thì lại thành câu chuyện là Huyền My sắp cưới .

Mọi người yên tâm, nếu My có ý định làm đám cưới với ai đó thì chắc chắn sẽ thông báo tin vui này đến với khán giả một cách chính thức. Vì vậy, My mong rằng từ bây giờ về sau những thông tin kiểu như thế này trừ khi là do chính My nói ra còn không phải thì mọi người đừng tin nhé!".

Người đẹp cũng chia sẻ về mẫu người đàn ông cô sẽ lấy làm chồng: "Một người có “cửa” với Huyền My sẽ là một người chân thành, có trái tim ấm áp, suy nghĩ chín chắn và có chí phấn đấu trong công việc, cuộc sống. Còn có phải là doanh nhân hay không thì cũng không quan trọng."

Bên cạnh việc trả lời về tin đồn lấy chồng Huyền My còn trả lời về tin đồn bất hòa với Kỳ Duyên. "Sự thật là chỉ có những người trong cuộc biết về sự thật đó mà thôi! Và cả My hay Duyên đều cảm thấy mình không có trách nhiệm phải giải thích hay thanh minh về điều này. My nghĩ rằng mối quan hệ của Duyên và My ra sao cũng không ảnh hưởng đến bất cứ ai cả. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người", Huyền My chia sẻ.

Trước đó Kỳ Duyên và Huyền My từng bị đồn “cơm không lành, canh chẳng ngọt” trong một thời gian khá dài. Mặc dù cả hai đã lên tiếng không hề có chuyện bất hoà. Gần đây trong một sự kiện cả 2 chụp ảnh chung , tuy nhiên có thông tin cho rằng 2 bạn “bằng mặt không bằng lòng”.

Cách đây không lâu, Huyền My lgây bất ngờ khi tiết lộ chính thức đầu quân cho VTV24 - làm biên tập viên dẫn bản tin chính luận. Á hậu Việt Nam 2014 từng chia sẻ: "Bên VTV đặt vấn đề hợp tác, để My dẫn chương trình chính luận từ cách đây 2-3 ăm. Tuy nhiên, lúc đó My mới thi xong Hoa hậu Việt Nam nên còn rất nhiều hoạt động trong khuôn khổ dành cho thí sinh lọt top 3. Thêm vào đó, My cũng muốn có thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Vì thế, My xin tạm khất lại và đợi thời điểm chín muồi. Hiện nay thời điểm đó có lẽ đã đến, My quyết định đầu quân cho VTV."

Được biết gia đình hết sức ủng hộ quyết định này của Huyền My. Rẽ hướng sang vai trò mới, á hậu sẽ phải cân đối nhiều hơn về thời gian và các lịch trình hoạt động khác. Tuy nhiên, người đẹp sẽ ưu tiên hết sức cho công việc của nhà đài. Huyền My cho rằng bản thân sẽ làm tốt, kinh nghiệm đi thi sắc đẹp, thường xuyên xuất hiện ở chốn đông người cũng là yếu tố giúp cô tự tin làm MC truyền hình.