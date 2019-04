Á hậu Hong Kong thích đàn ông có vợ, 5 năm quen 10 người

Ngày 23/4, trang QQ đưa tin về những mối quan hệ trong quá khứ của Á hậu Hong Kong Huỳnh Tâm Dĩnh. Theo đó, Huỳnh Tâm Dĩnh là người rất có sức hút, trong 5 năm cô quen với khoảng 10 người đàn ông. Trong giới giải trí Hong Kong, danh tiếng của Huỳnh Tâm Dĩnh rất kém, cô còn có biết danh là "hồ ly tinh".

Huỳnh Tâm Dĩnh có tin đồn tình ái với nhiều nghệ sĩ nam, trong đó không ít người đã có gia đình. Huỳnh Tâm Dĩnh đóng phim với ai cũng có tin đồn tình ái Năm 2014, Huỳnh Tâm Dĩnh hợp tác cùng với Ngô Khải Hoa trong bộ phim Tái chiến minh thiên. Nam diễn viên thường xuyên đăng trên trang cá nhân những hình ảnh chụp chung với Huỳnh Tâm Dĩnh và khen ngợi cô đáng yêu, thuần khiết. Huỳnh Tâm Dĩnh còn khoe tài năng văn học và khiêu vũ với Ngô Khải Hoa khiến nam diễn viên có dấu hiệu si mê cô. Đến tháng 10/2014, nam diễn viên kỳ cựu của Hong Kong Ngô Khải Hoa tuyên bố ly hôn với người vợ 29 tuổi. Báo chí đưa tin "Huỳnh Tâm Dĩnh là người chen vào gia đình của Ngô Khải Hoa". Tuy nhiên, nữ diễn viên lên tiếng phủ nhận mạnh mẽ: "Tôi sẽ không bao giờ làm người thứ ba chen chân vào hôn nhân của người khác". Mặc dù sự việc với Ngô Khải Hoa đã trôi qua, Huỳnh Tâm Dĩnh vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp. Ngày 16/4, cô đã phải gửi thư xin lỗi vì đã ngoại tình. Nữ diễn viên hẹn hò với nam ca sĩ Hứa Chí An khi đang là bạn gái của Mã Quốc Minh. Đáng nói là Hứa Chí An là chồng của diva Hong Kong Trịnh Tú Văn. "Tôi đã làm một việc rất sai lầm khó có thể tha thứ, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ", Huỳnh Tâm Dĩnh viết trong bức tâm thư. Từ sự việc ngoại tình với Hứa Chí An, báo chí xứ Hương Cảng đã lật lại những scandal tình ái của Huỳnh Tâm Dĩnh, cho thấy cô có đời sống riêng tư hỗn loạn, quen biết nhiều đàn ông lớn hơn nhiều tuổi để tạo cơ hội cho sự nghiệp. Năm 2015, Lý Tư Tiệp cùng với Huỳnh Tâm Dĩnh tham gia bộ phim Dĩ hòa vi quý, báo chí đưa tin họ yêu nhau trong suốt nửa năm đóng phim. Nàng á hậu bị bắt gặp đang trong xe cùng với Lý Tư Tiệp và một vài người khác, sau đó cô ở lại căn hộ của bạn trai. Ngoài ra, Huỳnh Tâm Dĩnh còn đi ăn tối với mẹ của Lý Tư Tiệp. Nam diễn viên này tiết lộ trong một buổi phỏng vấn rằng đã đưa Huỳnh Tâm Dĩnh về nhà ăn cùng gia đình, nhưng sau đó Huỳnh Tâm Dĩnh lại phủ nhận mối quan hệ này. Huỳnh Tâm Dĩnh khiến Lý Tư Tiệp ghét ra mặt vì lăng nhăng. Đến năm 2016, Huỳnh Tâm Dĩnh tham gia một sự kiện với Lý Tư Tiệp tại Malaysia. Khi cô bước lên sân khấu, Lý Tư Tiệp dùng tiếng Anh hỏi nữ diễn viên "How much" (Giá bao nhiêu), câu hỏi đột ngột này khiến Huỳnh Tâm Dĩnh khó chịu, nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại: "Em là vô giá". Truyền thông Hong Kong cho rằng lúc này mối quan hệ giữa Huỳnh Tâm Dĩnh và Lý Tư Tiệp rất căng thẳng.



Nguyên nhân mà Lý Tư Tiệp không nể mặt Huỳnh Tâm Dĩnh là trong năm 2016, khi tham gia bộ phim Đông Pha gia sự, Huỳnh Tâm Dĩnh lại bị đồn có tình cảm với nam diễn viên Vương Hạo Tín. Có thông tin lúc này nam diễn viên và vợ đang chiến tranh lạnh, Huỳnh Tâm Dĩnh đã lợi dụng cơ hội định chen chân vào.

Mới đây, nữ diễn viên Trần Vỹ, cũng thuộc đoàn làm phim này tiết lộ: "Lúc đó tôi đi quay ở đại lục với Vạn Ỷ Văn, Vương Hạo Tín, Âu Dương Chấn Hoa quay phim 'Đông Pha gia sự'. Cô ta cùng Vương Hạo Tín ngày ngày dính lấy nhau, tay nắm tay không rời. Cô còn kể thường đi với Vương Hạo Tín đến Lan Quế Phường uống rượu. Lúc đó tôi còn nghĩ cô ấy chỉ đơn giản là kiểu người thích chơi bời thôi. Tâm Dĩnh và Mã Quốc Minh vốn không hợp nhau, nhưng cô ấy thích vì anh ngốc nghếch".

Sở thích tán tỉnh đàn ông có vợ và tìm người thành đạt để tiến thân

Khi Huỳnh Tâm Dĩnh xác nhận quan hệ tình cảm với Mã Quốc Minh, nhiều người cho rằng cô sẽ dừng tay để tận hưởng tình yêu đẹp với nam diễn viên TVB danh tiếng. Nhưng nữ diễn viên vẫn bị bắt gặp đi hát karaoke và đi hộp đêm với Châu Chí Khang. Có thông tin tiết lộ vì uống rượu say, nàng á hậu đã điên cuồng hôn Chu Chí Khang.

Tuy nhiên, mối quan hệ của Huỳnh Tâm Dĩnh với Mã Quốc Minh vẫn tốt đẹp bất chấp những tai tiếng vây quanh cô. Mã Quốc Minh là người giúp đỡ Huỳnh Tâm Dĩnh khá nhiều trong sự nghiệp. Anh còn tặng cô một chiếc nhẫn tình nhân có giá tới 200.000 NDT.

Truyền thông Hong Kong cho rằng có một người bạn trai hiền lành, tốt tính nhưng Huỳnh Tâm Dĩnh không thấy thỏa mãn. Cô thích thể hiện sự hấp dẫn của mình bằng cách quyến rũ những người đàn ông đã có vợ.

Cách Huỳnh Tâm Dĩnh tán đổ Hứa Chí An cũng giống như với Mã Quốc Minh. Huỳnh Tâm Dĩnh thể hiện mình là người hâm mộ cuồng nhiệt của nam ca sĩ. Cô thường xuyên đến dự các đêm nhạc của Hứa Chí An. Sau đó cô cố ý đến phòng tập gym của nam ca sĩ và cùng thuê người huấn luyện thể hình với Hứa Chí An.

Sau đó, cô thành công trở thành một người bạn thân thiết với Hứa Chí An, rồi dần dần phát triển mối quan hệ ngoài luồng. Thậm chí, với những người biết mối quan hệ bí mật của họ, Huỳnh Tâm Dĩnh còn quản lý thời gian của Hứa Chí An. Nam ca sĩ này đi đâu cũng đều phải báo cáo lại với Huỳnh Tâm Dĩnh.

Ngoài ra, trang HK01 đưa tin người mà Huỳnh Tâm Dĩnh nhắm tới lúc đầu không phải Hứa Chí An, vì nam ca sĩ này đã 52 tuổi, diện mạo cũng không xuất sắc. Người mà nữ diễn viên muốn theo đuổi là Châu Trác Hoa, chủ của công ty giải trí văn hóa Thái Dương, Hứa Chí An, Tiết Khải Kì là nghệ nhân dưới trướng Châu Trác Hoa.

Châu Trác Hoa còn là "vua đổ bạc" tại Macao với 14 đổ phường. Tuy nhiên, vì không tán đổ được tỷ phú sòng bài nên Huỳnh Tâm Dĩnh chuyển mục tiêu sang Hứa Chí An.

Sau khi tin tức Huỳnh Tâm Dĩnh ngoại tình với Hứa Chí An bị phanh phui, hàng xóm của nàng á hậu còn chia sẻ người đẹp thường đưa nhiều người đàn ông về nhà, trong đó có cả một tay guitar, một DJ của đài truyền hình, dù lúc đó Huỳnh Tâm Dĩnh đang hạnh phúc với Mã Quốc Minh.

Không chỉ có quan hệ với nhiều nghệ sĩ nam của Hong Kong, Huỳnh Tâm Dĩnh còn là bạn bè của Seungri và từng cùng Jung Joon Young là một đôi trong một chương trình giải trí.

Huỳnh Tâm Dĩnh sinh năm 1989, trong một gia đình có 4 chị em gái. Cha của cô là thầy thuốc Đông y tiếng tăm và có địa vị trong giới y học. Huỳnh Tâm Dĩnh sinh ra ở Mỹ, năm 1995 cùng gia đình sang Canada định cư. Từ nhỏ cô đã có thành tích học tập ưu tú.

Năm 2012, Huỳnh Tâm Dĩnh là á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Đến năm 2013 đại diện Hong Kong tham gia cuộc thi thế giới, đứng thứ 12.