Á hậu được tặng 13 cây vàng ngày cưới khoe ảnh bầu bí

Mới đây, Á hậu Thúy An vướng tin đồn đã sinh con sau khi khoe về cân nặng trong thời gian ngắn. Trên truyền thông, Thúy An cho biết, cô sinh con gái đầu lòng cách đây 12 ngày. Đồng thời, trên trang cá nhân, nàng hậu khoe loạt ảnh bầu bí từng giấu kín. "Trải qua chặng đường dài đầy khó khăn, giờ đây 2 mẹ con đã được gặp nhau. Để có em là một hành trình dài rất nhiều cảm xúc mà đến hôm nay An mới dám chia sẻ. Giờ đây sẽ là 1 thế giới mới với An. Cùng nhau cố gắng nhé Mary", Thúy An viết.Thúy An gợi cảm khi mang bầu con đầu lòng. Người đẹp gốc Kiên Giang có con sau hơn 2 năm kết hôn. Giống như nhiều nàng hậu, Thúy An ít tham gia hoạt động của showbiz sau khi lập gia đình. Thúy An chia sẻ trên Tiền Phong, do con gái vẫn còn nhỏ nên cô chưa công khai hình ảnh con mà chờ đến thời điểm thích hợp. Khoảng tháng 8/2022, Thúy An từng vướng nghi vấn mang thai khi thường xuyên diện đồ rộng. Trước tin đồn bầu bí, cô từ chối xác nhận. Thúy An lộ diện sau ít ngày bí mật sinh con. Mới đây, người đẹp khoe loạt ảnh lần đầu được ra ngoài sau hơn 10 ngày sinh nở. Xem video: "Thúy An bên Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh". Nguồn FBNV

