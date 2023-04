Cuộc sống của Á hậu Thúy An sau khi lấy chồng tiến sĩ

Thúy An sinh năm 1998 giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018. Thúy An quen biết Ngọc Duy từ giữa năm 2017 qua sự giới thiệu của một người bạn. Đến đầu năm 2018, cả hai chính thức hẹn hò nhưng giữ kín chuyện tình cảm. Tháng 11/2020, Á hậu Thúy An chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh được cầu hôn. Ảnh: Tiền Phong Tháng 1/2021, Thúy An tổ chức đám cưới. Ảnh: Sen Vàng Sau đám cưới, trên trang cá nhân, nàng hậu thường xuyên khoe hình ảnh bên ông xã. Ảnh: FBNV Cặp đôi chia sẻ hình ảnh đi hưởng tuần trăng mật. Ảnh: FBNV 1 năm ngày cưới, Thúy An chia sẻ hình ảnh bên chồng. Cô viết: “Mới đó mà lấy chồng được 1 năm rồi, tưởng có chồng sẽ phụ nữ hơn ai dè vẫn còn nít quá chừng. Tưởng sẽ bị hạn chế đi chơi với các bạn ai dè lôi kéo anh chồng vô hội luôn. Hơi sến nhưng thật lòng cảm ơn anh chồng vì đã luôn yêu chiều bà An suốt thời gian yêu nhau cho đến về chung một nhà". Ảnh: FBNV Thúy An từng vài lần chia sẻ về hôn nhân trên truyền thông. Tháng 3/2021, nàng hậu trải lòng trên Giao thông về chuyện tình cảm: "Kết hôn đánh dấu một bước chuyển mới trong cuộc sống của tôi. Kể từ ngày kết hôn, tôi dần hiểu được vai trò của người phụ nữ trong gia đình là như thế nào. Đặc biệt vào những ngày lễ, Tết, mình phải biết quán xuyến công việc trong nhà. Mặc dù chồng không hề bó buộc tôi bất kỳ điều gì nhưng bản thân tôi tự nhận thức được rằng, đã đến lúc phải bắt đầu suy nghĩ và cùng chồng vun đắp cho gia đình nhỏ sau này”. Ảnh: Giao thông Tháng 2/2022, Thúy An chia sẻ trong talkshow Sức sống Việt Nam, chủ đề “Bỏ phố về quê”: “Thật sự tôi cũng chỉ mới cưới nên hiện tại cuộc sống vẫn màu hồng. Chúng tôi như hai người bạn mới yêu nhau lúc trước, chưa có nhiều kinh nghiệm". Ảnh: Sen Vàng 1 năm trở lại đây, Thúy An kiệm lời về hôn nhân. Gần đây, trên trang cá nhân, người đẹp không đăng tải hình ảnh bên chồng hay nhắc đến nửa kia. Bài đăng mới nhất của Thúy An là hình ảnh người đẹp đi du lịch, chia sẻ ngày 10/4. Ảnh: FBNV Xem video: "Thúy An bên Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh". Nguồn FBNV

Thúy An sinh năm 1998 giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018. Thúy An quen biết Ngọc Duy từ giữa năm 2017 qua sự giới thiệu của một người bạn. Đến đầu năm 2018, cả hai chính thức hẹn hò nhưng giữ kín chuyện tình cảm. Tháng 11/2020, Á hậu Thúy An chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh được cầu hôn. Ảnh: Tiền Phong Tháng 1/2021, Thúy An tổ chức đám cưới. Ảnh: Sen Vàng Sau đám cưới, trên trang cá nhân, nàng hậu thường xuyên khoe hình ảnh bên ông xã. Ảnh: FBNV Cặp đôi chia sẻ hình ảnh đi hưởng tuần trăng mật. Ảnh: FBNV 1 năm ngày cưới, Thúy An chia sẻ hình ảnh bên chồng. Cô viết: “Mới đó mà lấy chồng được 1 năm rồi, tưởng có chồng sẽ phụ nữ hơn ai dè vẫn còn nít quá chừng. Tưởng sẽ bị hạn chế đi chơi với các bạn ai dè lôi kéo anh chồng vô hội luôn. Hơi sến nhưng thật lòng cảm ơn anh chồng vì đã luôn yêu chiều bà An suốt thời gian yêu nhau cho đến về chung một nhà". Ảnh: FBNV Thúy An từng vài lần chia sẻ về hôn nhân trên truyền thông. Tháng 3/2021, nàng hậu trải lòng trên Giao thông về chuyện tình cảm: "Kết hôn đánh dấu một bước chuyển mới trong cuộc sống của tôi. Kể từ ngày kết hôn, tôi dần hiểu được vai trò của người phụ nữ trong gia đình là như thế nào. Đặc biệt vào những ngày lễ, Tết, mình phải biết quán xuyến công việc trong nhà. Mặc dù chồng không hề bó buộc tôi bất kỳ điều gì nhưng bản thân tôi tự nhận thức được rằng, đã đến lúc phải bắt đầu suy nghĩ và cùng chồng vun đắp cho gia đình nhỏ sau này”. Ảnh: Giao thông Tháng 2/2022, Thúy An chia sẻ trong talkshow Sức sống Việt Nam, chủ đề “Bỏ phố về quê”: “Thật sự tôi cũng chỉ mới cưới nên hiện tại cuộc sống vẫn màu hồng. Chúng tôi như hai người bạn mới yêu nhau lúc trước, chưa có nhiều kinh nghiệm". Ảnh: Sen Vàng 1 năm trở lại đây, Thúy An kiệm lời về hôn nhân. Gần đây, trên trang cá nhân, người đẹp không đăng tải hình ảnh bên chồng hay nhắc đến nửa kia. Bài đăng mới nhất của Thúy An là hình ảnh người đẹp đi du lịch, chia sẻ ngày 10/4. Ảnh: FBNV Xem video: "Thúy An bên Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh". Nguồn FBNV