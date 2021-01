Á hậu Thúy An đẹp lộng lẫy trong lễ cưới với chồng tiến sĩ

Tối 23/1, Á hậu Thúy An và ông xã Ngọc Duy tổ chức lễ cưới tại TP.HCM. Bữa tiệc diễn ra tại một khách sạn 5 sao, trong không gian vô cùng mới lạ được trang trí theo kiến trúc Hy Lạp cổ. Những tượng bán thân được xếp xung quanh cùng với hoa hồng, nến và ảnh cưới của đôi vợ chồng khiến cho khách mời vô cùng thích thú khi đến dự tiệc. Được biết, vợ chồng Á hậu Thúy An đã lên ý tưởng từ 1 năm trước. Vì ông xã từng du học tại châu Âu hơn 10 năm nên cả hai đều thống nhất sẽ tổ chức tiệc cưới theo phong cách này. Trong ngày lễ đặc biệt của mình, Á hậu Thúy An vô cùng xinh đẹp khi diện những chiếc váy cưới được thiết kế ấn tượng. Chọn sắc trắng làm chủ đạo, cô nàng chuẩn bị đến tận 5 bộ váy cho từng hoạt động khác nhau. Khi đón khách, nàng hậu diện một thiết kế xẻ cao và khoe trọn vóc dáng gợi cảm của mình. Tiếp đến là một chiếc váy xòe bồng bềnh giúp Thuý An hoá thành nàng công chúa. Cuối cùng là bộ cánh gọn nhẹ hơn với điểm nhấn nơ to bản sau lưng giúp cô nàng thuận tiện trong việc di chuyển. Thúy An và ông xã Ngọc Duy đã có khoảng thời gian yêu nhau hơn 3 năm trước khi quyết định kết hôn. Chàng tiến sĩ hơn cô 10 tuổi nhưng cặp đôi luôn có sự thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau. Thúy An từng chia sẻ rằng bản thân rất ngưỡng mộ anh. Đối với cô, anh không chỉ là chồng mà còn là một người bạn, một người thầy. Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi trong ngày trọng đại.Đám cưới Á hậu Thúy An có sự góp mặt của dàn hoa hậu, á hậu đình đám. Đỗ Mỹ Linh và Thùy Dung đảm nhận vai trò MC cho sự kiện vô cùng trọng đại này. Nàng á hậu nhận được nhiều lời chúc phúc của bạn bè, người hâm mộ khi lấy chồng ở tuổi 23. Xem video "Thúy An tất bật chuẩn bị cho ngày vui". Nguồn HHVN:

