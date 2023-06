4 cô gái BlackPink giàu có, xinh đẹp, tài năng thế nào?

Thông tin nhóm BlackPink tổ chức concert tại Hà Nội đang nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Concert dự kiến diễn ra vào tối vào 29 và 30/7 tới đây. Ảnh: Fanpage. BlackPink thành lập năm 2016, gồm 4 cô gái: Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. Nhóm có các bản hit như Ddu Du Ddu Du, How you like that, Shut down. Ảnh: Fanpage. BlackPink nổi tiếng trên toàn cầu. Theo Harper's Bazaar Vietnam, BlackPink có nhiều thành tựu nổi bật như nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên biểu diễn ở Coachella (năm 2019), nghệ sĩ châu Á đầu tiên nắm vai trò headliner tại Coachella (năm 2023), nhiều lần đạt các kỷ lục trên YouTube, trong số đó là nhóm nhạc nữ có lượng người theo dõi cao nhất, nhiều lần đạt kỷ lục cho bảng xếp hạng âm nhạc Billboard, là nhóm nhạc nữ có doanh thu concert cao nhất mọi thời đại. Ảnh: Fanpage. Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa đều có sự nghiệp solo thành công. Ảnh: Fanpage. 4 thành viên của nhóm BlackPink xinh đẹp, giàu có không kém cạnh nhau. Theo Tiền Phong, trong nhóm, Jisoo đảm nhận vị trí visual - danh hiệu cho thành viên có gương mặt nổi bật và ấn tượng trong nhóm. Tờ Vogue của Pháp từng viết về Jisoo: Táo bạo, rực rỡ và thanh tú, nhưng không mỏng manh dễ vỡ. Trong số đặc biệt này, Jisoo đã dám chấp nhận rủi ro và không sợ hãi”. Ảnh: Tiền Phong. Theo Zing, Jisoo có giá trị tài sản ròng lên tới 20 triệu USD. Cô kiếm tiền từ công việc ca sĩ, người mẫu kiêm đại sứ cho nhiều thương hiệu cũng như diễn xuất. Ảnh: Zing. Nhan sắc của Jennie đầy cuốn hút. Cô sở hữu vòng eo chỉ 50 cm, chiều cao 1m63, cân nặng 50 kg. Khối tài sản của Jennie khoảng 10 triệu USD. Ảnh: Instagram. Lisa được người hâm mộ ví là "búp bê sống" của nhóm nhạc BlackPink. Ảnh: Tổ Quốc. Lisa sở hữu khối tài sản lên đến 14 triệu USD. Ảnh: Fanpage. Rosé sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính. Ảnh: Zing. Mỹ nhân sinh năm 1997 nắm trong tay khối tài sản 18 triệu USD. Ảnh: VOV. Xem video: "5 nữ diễn viên triển vọng của Hàn Quốc". Nguồn Vietnamnet

