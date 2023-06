T.O.P rời nhóm, các thành viên Big Bang giờ thế nào?

Mới đây, thông tin T.O.P rời Big Bang được người trong cuộc xác nhận. Theo Zing, trước đó, vào năm 2022, T.O.P xác nhận rời YG Entertainment sau 16 năm nhưng vẫn là thành viên của nhóm. Ảnh: Instagram Sau khi T.O.P rời nhóm, Big Bang còn 3 thành viên: G-Dragon, Taeyang và Daesung. Ảnh: VOV. Taeyang đang tích cực hoạt động nghệ thuật. Tháng 4 vừa qua, anh ra mắt album solo Down to earth. Ảnh: VTV. Taeyang công khai khai hẹn hò Min Hyo Rin năm 2015. Năm 2018, cặp đôi kết hôn. Năm 2021, vợ Taeyang sinh con trai đầu lòng. Ảnh: VOV. G-Dragon - trưởng nhóm Big Bang sở hữu khối tài sản khủng ở tuổi 35 nhờ viết nhạc, ca hát, kinh doanh, đóng quảng cáo, làm đại diện thương hiệu. Theo tạp chí Seoul Space, G-Dragon có khối tài sản ròng khoảng 30 triệu USD. Ảnh: Báo Giao Thông. Năm 2022, G-Dragon chi khoảng 303 tỷ đồng mua căn hộ cao cấp. Ảnh: Báo Giao Thông. G-Dragon hiện tại vẫn độc thân. Anh từng vướng nghi vấn tình ái với các người đẹp như: ca sĩ Sohee (Wonder Girls), ca sĩ Taeyeon (SNSD), ca sĩ Dara (2NE1), ca sĩ Jooyeon (After School), người mẫu Nhật Bản Nana Komatsu, người mẫu Nhật Bản Kiko Mizuhara, ca sĩ Jennie (nhóm Blackpink). Ảnh: VTV. Daesung rời YG Entertainment năm 2022 nhưng vẫn là thành viên của nhóm Big Bang. Hiện tại, anh hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau như ca hát, diễn xuất, nhạc kịch, biểu diễn và truyền hình giải trí. Ảnh: YG Entertainments. Daesung được mệnh danh là trai ế lâu năm bởi anh không có bạn gái nhiều năm qua. Tháng 2 vừa qua, anh tham gia chương trình Sống thử không kết hôn. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam. Xem video: "5 nữ diễn viên triển vọng của Hàn Quốc". Nguồn Vietnamnet

Mới đây, thông tin T.O.P rời Big Bang được người trong cuộc xác nhận. Theo Zing, trước đó, vào năm 2022, T.O.P xác nhận rời YG Entertainment sau 16 năm nhưng vẫn là thành viên của nhóm. Ảnh: Instagram Sau khi T.O.P rời nhóm, Big Bang còn 3 thành viên: G-Dragon, Taeyang và Daesung. Ảnh: VOV. Taeyang đang tích cực hoạt động nghệ thuật. Tháng 4 vừa qua, anh ra mắt album solo Down to earth. Ảnh: VTV. Taeyang công khai khai hẹn hò Min Hyo Rin năm 2015. Năm 2018, cặp đôi kết hôn. Năm 2021, vợ Taeyang sinh con trai đầu lòng. Ảnh: VOV. G-Dragon - trưởng nhóm Big Bang sở hữu khối tài sản khủng ở tuổi 35 nhờ viết nhạc, ca hát, kinh doanh, đóng quảng cáo, làm đại diện thương hiệu. Theo tạp chí Seoul Space, G-Dragon có khối tài sản ròng khoảng 30 triệu USD. Ảnh: Báo Giao Thông. Năm 2022, G-Dragon chi khoảng 303 tỷ đồng mua căn hộ cao cấp. Ảnh: Báo Giao Thông. G-Dragon hiện tại vẫn độc thân. Anh từng vướng nghi vấn tình ái với các người đẹp như: ca sĩ Sohee (Wonder Girls), ca sĩ Taeyeon (SNSD), ca sĩ Dara (2NE1), ca sĩ Jooyeon (After School), người mẫu Nhật Bản Nana Komatsu, người mẫu Nhật Bản Kiko Mizuhara, ca sĩ Jennie (nhóm Blackpink). Ảnh: VTV. Daesung rời YG Entertainment năm 2022 nhưng vẫn là thành viên của nhóm Big Bang. Hiện tại, anh hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau như ca hát, diễn xuất, nhạc kịch, biểu diễn và truyền hình giải trí. Ảnh: YG Entertainments. Daesung được mệnh danh là trai ế lâu năm bởi anh không có bạn gái nhiều năm qua. Tháng 2 vừa qua, anh tham gia chương trình Sống thử không kết hôn. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam. Xem video: "5 nữ diễn viên triển vọng của Hàn Quốc". Nguồn Vietnamnet