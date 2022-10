11 mỹ nhân Việt có thành tích quốc tế nhờ thắng vote

Tại Miss Grand International 2022 vừa khép lại, đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên Ân - ghi tên mình vào top 20 chung cuộc nhờ bình chọn của khán giả ở hạng mục Country's Power Of The Year. Ngoài ra, cô còn ẵm giải phụ Best National Costume cũng do khán giả bình chọn.