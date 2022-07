Loạt hoa hậu, á hậu mới đăng quang đã vội... lấy chồng

Nhiều hoa hậu, á hậu theo đuổi ánh hào quang sau cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên, cũng có không ít mỹ nhân Việt chọn kết hôn, sống yên ổn sau thời gian ngắn đăng quang. Tường San là một trong số á hậu sớm lấy chồng. Tường San lên xe hoa vào tháng 11/2020 sau 1 năm giành danh hiệu á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam. Người đẹp chia sẻ lý do lấy chồng sớm: “Tôi cảm thấy đây là đúng người, đúng thời điểm. Ở bên anh, tôi thấy bình yên, an toàn". Ông xã của Tường San sinh năm 1991, hơn người đẹp 9 tuổi. Cả hai hẹn hò được khoảng 1 năm trước khi cưới. Hiện tại, Tường San và chồng giấu mặt có một cô con gái chung. Thời điểm lấy chồng, Ngô Trà My ở tuổi 24, giành danh hiệu á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 được 5 tháng. Ông xã của Trà My tên Lê Hoàn, hơn người đẹp 13 tuổi, là doanh nhân. Cả hai hiện tại có một cô con gái chung. Trong cuộc phỏng vấn với Tổ Quốc, Trà My chia sẻ, cô không bận tâm trước ý kiến cho rằng cô đi thi hoa hậu chỉ để tìm được một người chồng đại gia. “Nếu không đi thi hoa hậu, tôi khẳng định cũng sẽ lấy được một người chồng tốt. Mục tiêu của tôi không phải là lấy chồng giàu, mà lấy người đàn ông tốt, xứng đáng với mình”, Trà My nói. Năm 2014, Diễm Trang đoạt danh hiệu á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam. 1 năm sau, Diễm Trang kết hôn. Người đẹp cho biết, cô và chồng yêu nhau trước khi cô tham gia Hoa hậu Việt Nam 2014 để đáp trả ý kiến cho rằng người đẹp thi hoa hậu để lấy chồng đại gia. Ông xã của Diễm Trang là doanh nhân Xuân Du. Nàng á hậu nhận lời cầu hôn từ bạn trai chỉ trước đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2 ngày. Trước đó, cả hai có 2 năm hẹn hò. Trong cuộc phỏng vấn với Zing, Diễm Trang cho hay, ngay từ khi tham gia Hoa hậu Việt Nam, cô chưa bao giờ nghĩ rằng đi thi để kiếm chồng hay để yêu được người giàu. “Tôi nghĩ đó là cơ hội của tuổi trẻ, là cột mốc đánh dấu quãng thời gian đẹp nhất”, cô bày tỏ. Ngô Thanh Thanh Tú là á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2016. Cô sớm yên bề gia thất sau cuộc thi nhan sắc. Thanh Tú quen biết CEO Nguyễn Thành Phương từ đầu năm 2018. Tháng 12 cùng năm, cả hai tổ chức hôn lễ. Đến nay, vợ chồng nàng á hậu có hai con chung. Xem video "Tường San thi quốc tế". Nguồn FB Tường San

