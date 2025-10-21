Hà Nội

Giải mã kho báu chiến binh Bắc Âu cổ, bằng chứng về cuộc chiến khốc liệt

Kho tri thức

Giải mã kho báu chiến binh Bắc Âu cổ, bằng chứng về cuộc chiến khốc liệt

Từ những mảnh giáp sắt, vũ khí và đồ tế lễ, các nhà khảo cổ đang tái dựng hình ảnh chiến binh Bắc Âu thời Đồ Đồng – biểu tượng cho quyền lực và bi tráng.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Trong quá khứ, từng có một cuộc xung đột bạo lực lớn vào Thời Kỳ Đồ Đồng Bắc Âu Cổ (khoảng năm 2.000-1.200 Trước Công Nguyên). Ảnh: @Đại học Greifswald.
Trong quá khứ, từng có một cuộc xung đột bạo lực lớn vào Thời Kỳ Đồ Đồng Bắc Âu Cổ (khoảng năm 2.000-1.200 Trước Công Nguyên). Ảnh: @Đại học Greifswald.
Cuộc xung đột này đã diễn ra trên quy mô lớn, rõ ràng là vượt ra ngoài biên giới khu vực. Ảnh: @Đại học Greifswald.
Cuộc xung đột này đã diễn ra trên quy mô lớn, rõ ràng là vượt ra ngoài biên giới khu vực. Ảnh: @Đại học Greifswald.
Gần đây, khi tiến hành khai quật gần sông Tollense ở miền Bắc nước Đức, các chuyên gia đến từ Đại học Greifswald bất ngờ tìm thấy nhiều vật thể lạ độc đáo. Ảnh: @Đại học Greifswald.
Gần đây, khi tiến hành khai quật gần sông Tollense ở miền Bắc nước Đức, các chuyên gia đến từ Đại học Greifswald bất ngờ tìm thấy nhiều vật thể lạ độc đáo. Ảnh: @Đại học Greifswald.
Chúng bao gồm 31 đồ vật kỳ lạ thuộc về những chiến binh Thời Kỳ Đồ Đồng Bắc Âu Cổ đã tử trận trên chiến trường. Ảnh: @Đại học Greifswald.
Chúng bao gồm 31 đồ vật kỳ lạ thuộc về những chiến binh Thời Kỳ Đồ Đồng Bắc Âu Cổ đã tử trận trên chiến trường. Ảnh: @Đại học Greifswald.
Các nhà nghiên cứu đã thu hồi hàng chục vật dụng cá nhân, bao gồm cả ghim trang trí và dao kim loại. Ảnh: @Đại học Greifswald.
Các nhà nghiên cứu đã thu hồi hàng chục vật dụng cá nhân, bao gồm cả ghim trang trí và dao kim loại. Ảnh: @Đại học Greifswald.
Trong số các hiện vật được khai quật còn có một hộp thắt lưng được trang trí, ba chiếc ghim cài áo và các đầu mũi tên. Ảnh: @Đại học Greifswald.
Trong số các hiện vật được khai quật còn có một hộp thắt lưng được trang trí, ba chiếc ghim cài áo và các đầu mũi tên. Ảnh: @Đại học Greifswald.
Các hiện vật khác bao gồm một công cụ bằng đồng có cán bằng gỗ bạch dương, một con dao, một cái đục và các mảnh đồng. Ảnh: @Đại học Greifswald.
Các hiện vật khác bao gồm một công cụ bằng đồng có cán bằng gỗ bạch dương, một con dao, một cái đục và các mảnh đồng. Ảnh: @Đại học Greifswald.
Ngoài ra, hơn 12.000 mảnh xương người đã được tìm thấy tại thung lũng gần sông Tollense, và các nhà nghiên cứu đã xác định được hơn 140 hài cốt, chúng thuộc về các nam thanh niên trưởng thành có tình trạng thể chất tốt. Ảnh: @Đại học Greifswald.
Ngoài ra, hơn 12.000 mảnh xương người đã được tìm thấy tại thung lũng gần sông Tollense, và các nhà nghiên cứu đã xác định được hơn 140 hài cốt, chúng thuộc về các nam thanh niên trưởng thành có tình trạng thể chất tốt. Ảnh: @Đại học Greifswald.
Giáo sư Thomas Terberger đến từ trường Đại học Göttingen, cho biết: "Đây là lần đầu tiên phát hiện ra đồ dùng cá nhân trên chiến trường và nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về trang bị của các chiến binh thời cổ". Ảnh: @Đại học Greifswald.
Giáo sư Thomas Terberger đến từ trường Đại học Göttingen, cho biết: "Đây là lần đầu tiên phát hiện ra đồ dùng cá nhân trên chiến trường và nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về trang bị của các chiến binh thời cổ”. Ảnh: @Đại học Greifswald.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
Thiên Đăng (Theo ancientpages)
