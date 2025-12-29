Hà Nội

Tiktoker Mèo Trái Đất ‘chốt sổ’ năm 2025 rực rỡ với màn tậu xế hộp tiền tỷ

Cộng đồng trẻ

Tiktoker Mèo Trái Đất ‘chốt sổ’ năm 2025 rực rỡ với màn tậu xế hộp tiền tỷ

Khép lại năm cũ, Tiktoker Mèo Trái Đất vừa khiến người hâm mộ trầm trồ khi chính thức sở hữu xế hộp sang trọng, đánh dấu một năm 2025 thành công rực rỡ.

Trầm Phương
Mới đây, trên trang cá nhân, cô nàng Tiktoker xinh đẹp Mèo Trái Đất đã chia sẻ những hình ảnh rạng rỡ trong buổi lễ bàn giao xe tại showroom. Với dòng trạng thái đầy tự hào: “Một cột mốc nho nhỏ nữa cho năm 2025. Trộm vía Mèo iu đã hoàn thành tất cả mục tiêu cho năm 2025”, nữ creator hạnh phúc chia sẻ thành quả sau 1 năm cố gắng làm việc. (Ảnh: FBNV)
Chiếc xe mà Mèo Trái Đất lựa chọn là mẫu Volvo S90 Ultra – dòng sedan cao cấp nhất của hãng xe Thụy Điển tại thị trường Việt Nam. Lựa chọn tông màu trắng thanh lịch, chiếc xe không chỉ tôn lên vẻ ngoài sang trọng, nữ tính mà còn cực kỳ ăn nhập với phong cách thời trang tinh tế của cô nàng. (Ảnh: FBNV)
Volvo S90 Ultra nổi tiếng là mẫu xe dành cho những người thành đạt yêu thích sự tối giản nhưng đẳng cấp. Điểm nhấn của dòng xe này chính là chiều dài trục cơ sở vượt trội, mang lại không gian hàng ghế sau rộng rãi như những khoang hạng nhất trên máy bay. (Ảnh: FBNV)
Việc sở hữu một chiếc xe có giá trị niêm yết hơn 2,3 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí lăn bánh) là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực và thành công của Mèo Trái Đất trong năm qua. 2025 có vẻ là một năm "đại thắng" với cô nàng khi không chỉ giữ vững sức hút trên các nền tảng mạng xã hội mà còn hiện thực hóa được những mục tiêu lớn của cuộc đời. (Ảnh: FBNV)
Tại buổi lễ giao xe, showroom đã chuẩn bị một không gian ngập tràn hoa tươi, bóng bay và những món quà xinh xắn để chúc mừng "Mèo iu". Nụ cười rạng rỡ của cô nàng bên cạnh chiếc xe mới cho thấy niềm hạnh phúc trọn vẹn khi được đền đáp xứng đáng cho những công việc sáng tạo nội dung không ngừng nghỉ. (Ảnh: FBNV)
Hành động "chốt sổ" năm cũ bằng một tài sản giá trị không chỉ là cách Mèo Trái Đất tự thưởng cho bản thân mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những bạn trẻ đang theo đuổi con đường Creative. Nó cho thấy rằng, với sự nghiêm túc và đam mê, bất kỳ mục tiêu nào cũng có thể đạt được. (Ảnh: FBNV)
Mèo Trái Đất (tên thật là Dương Thị Phương, sinh năm 1999) đã không còn quá xa lạ trong giới trẻ. Trước khi gắn liền với hình ảnh sang chảnh và nữ tính hiện tại, cô nàng từng là một trong những streamer đình đám bậc nhất trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại với nghệ danh Mèo Sao Hỏa. (Ảnh: FBNV)
Sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt biết cười và phong cách nói chuyện duyên dáng, Phương Chipi nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của khán giả. Tuy nhiên, thay vì chỉ dừng lại ở mảng gaming, cô đã có bước chuyển mình ngoạn mục khi lấn sân sang lĩnh vực sáng tạo nội dung đa nền tảng và gặt hái được những thành công vang dội. (Ảnh: FBNV)
Mèo Trái Đất hiện là một trong những Creator hàng đầu trong lĩnh vực livestream bán hàng. Cô được các nhãn hàng lớn tin tưởng "chọn mặt gửi vàng" nhờ khả năng dẫn dắt lôi cuốn, sự chuyên nghiệp và sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ. (Ảnh: FBNV)
Tính đến thời điểm hiện tại, Mèo Trái Đất đang sở hữu cộng đồng người theo dõi cực kỳ đông đảo với hơn 600.000 người theo dõi trên nền tảng Tiktok và các video thường xuyên lọt xu hướng. (Ảnh: FBNV)
#Mèo Trái Đất #xe sang #2025 #sở hữu xe #creator #TikTok

