Khai quật mộ cổ 1.000 tuổi ở Ba Lan, lộ bí ẩn khó ngờ

Kho tri thức

Khai quật mộ cổ 1.000 tuổi ở Ba Lan, lộ bí ẩn khó ngờ

Các nhà khảo cổ đã phát hiện một phần của nghĩa trang cổ xưa ở Ba Lan. Trong đó, họ phát hiện ngôi mộ khoảng 1.000 tuổi của những người theo đạo Thiên chúa.

Trong cuộc khai quật gần tàn tích của một khu định cư kiên cố thời trung cổ ở làng Borkowo tại Ba Lan, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một phần nghĩa trang cổ xưa, bao gồm những mộ cổ chứa thi hài khoảng 1.000 năm tuổi. Ảnh: Katarzyna Alagierska.
Theo các chuyên gia, những cá nhân này được chôn cất trong các ngôi mộ riêng lẻ trong một nghĩa trang thay vì ngôi mộ tập thể như một số phương tiện truyền thông đưa tin. Ảnh: Katarzyna Alagierska.
Những ngôi mộ này có niên đại vào thời điểm nhiều người Ba Lan cải đạo từ ngoại giáo sang Cơ đốc giáo. Ảnh: Katarzyna Alagierska.
"Chúng tôi coi những người này là đại diện của "những người Cơ đốc giáo đầu tiên" tại đây", nhà nghiên cứu Justyna Marchewka-Długońska tại Đại học Hồng y Stefan Wyszyński ở Warsaw và là thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết. Ảnh: historyextra.
Các nhà khảo cổ học lưu ý rằng, mặc dù người dân đã cải đạo từ ngoại giáo sang Cơ đốc giáo nhưng vẫn đặt đồ tùy táng trong các ngôi mộ - tập tục phổ biến hơn ở những người ngoại giáo. Ảnh: Wikipedia.
Nhóm nghiên cứu đã tìm thấy tàn tích của đầu mũi tên, rìu chiến, lưỡi dao, nhẫn và chuỗi hạt carnelian (một loại đá bán quý màu đỏ) được chôn cùng người quá cố. Ảnh: Lost Kingdom.
Nhà nghiên cứu Marchewka-Długońsk cho biết thêm các thi hài đã được khai quật đang chờ phân tích, kiểm tra nhằm giải mã bí ẩn về nguyên nhân cái chết, danh tính cũng như những thông tin quan trọng khác. Ảnh: Pinterest.
Kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy ít nhất một trong số những thi hài được tìm thấy có thể trải qua một số chấn thương trong cuộc đời. Đó là những dấu vết của các vết gãy xương sườn đã lành ở bên phải của một bộ hài cốt. Ảnh: The Getty Iris.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
