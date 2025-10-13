Khai quật mộ cổ 1.000 tuổi ở Ba Lan, lộ bí ẩn khó ngờ

Các nhà khảo cổ đã phát hiện một phần của nghĩa trang cổ xưa ở Ba Lan. Trong đó, họ phát hiện ngôi mộ khoảng 1.000 tuổi của những người theo đạo Thiên chúa.
Maserati GranTurismo Sport được sản xuất từ 2012 đến năm 2019 thay thế cho bản tiêu chuẩn ra mắt trước đó, ngoại thất chiếc xe này có màu tím, biển số tứ quý 3.
Theo tử vi, trong hai năm sắp tới sẽ có ba con giáp bước vào quãng sáng rực: Trắc trở tan dần, tài lộc bật lên, công việc thuận đường.
Sau nhiều năm chạy hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Ngân 98 được cho là có khối tài sản lớn với nhiều bất động sản và xe sang.
Được bao phủ bởi rừng mưa và núi đá sa thạch cổ xưa, vườn quốc gia Canaima (Venezuela) là một trong những thắng cảnh tự nhiên hùng vĩ và kỳ bí nhất thế giới.
Penthouse của Ngân 98 có diện tích rộng, thiết kế hiện đại với nhiều điểm nhấn độc đáo và tông màu trầm chủ đạo.
Phần mềm gián điệp ClayRat giả dạng ứng dụng nổi tiếng như TikTok, Google Photos để đánh cắp tin nhắn, chụp ảnh lén và tự động gọi điện từ điện thoại nạn nhân.
Nghiên cứu của các chuyên gia Phần Lan phát hiện một số vi khuẩn sống trên cây vân sâm có thể tách riêng và tích tụ hạt nano vàng nhờ hấp thụ từ rễ.
Quân đội Nga đã bao vây một tiểu đoàn quân Ukraine gần Seversk và tập trung đột phá vào phía nam, hiện vòng vây cách thành phố chỉ 2 km.
Dù bắt trend muộn màng MC Phương Thảo vẫn khiến mạng xã hội bùng nổ với video “Tongue Sweet Come” triệu view, chứng minh sức hút khó ai bì trong làng game Việt.
Wuyang Honda vừa ra mắt NWF125 Gulf Blue Special Edition, mẫu xe tay ga 125cc với thiết kế cổ điển và nhiều trang bị hiện đại trong mức giá dễ tiếp cận.
Ngân 98 vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Trước đó, cô thi nhan sắc, đóng phim.
Tái xuất sau chưa đầy một tháng sinh con, Hoa hậu H'Hen Niê khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi khoe nhan sắc và thần thái rạng ngời.
Giữa sa mạc Sahara khô cằn, Nabta Playa (Ai Cập) là một trong những địa điểm thiên văn cổ xưa nhất thế giới, minh chứng cho trí tuệ của con người tiền sử.
Với ngoại hình vừa quen thuộc vừa kỳ lạ, Anancus là một chi voi tiền sử từng thống trị các vùng đồng bằng châu Âu, châu Phi và châu Á hàng triệu năm trước.
Hệ thống Patriot của Mỹ, vốn được ca ngợi là biểu tượng của năng lực phòng thủ hiện đại, đang bộc lộ nhiều giới hạn trước các đòn tấn công của Nga.
Sở hữu gương mặt xinh xắn, thơ ngây như búp bê nhưng lại có một thân hình săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, Dasul thu hút rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.
Sau hai tháng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, NSƯT Kim Oanh tái xuất với diện mạo đầy cuốn hút khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng vì sự thay đổi rõ rệt.
Một bản dựng kỹ thuật số mới từ Kelsonik đang khiến cộng đồng yêu xe xôn xao khi tưởng tượng ra BMW M7 bản sedan hiệu năng cao mà chưa bao giờ sản xuất.
Căn bếp trong biệt thự của Phương Oanh - Shark Bình thiết kế hiện đại, sang trọng nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm áp với tông đen - xám chủ đạo.
Trong những hình ảnh đời thường đăng tải trên trang cá nhân, phong cách trẻ trung của bà mẹ 2 con Hong Young Gi khiến nhiều người cứ ngỡ cô chỉ mới là học sinh.