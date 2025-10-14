Phát hiện tượng lợn kỳ bí trong lòng phố cổ Crete Hy Lạp

Khi khai quật tại thành phố cổ Gortyna ở Crete, Hy Lạp, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một bức tượng lợn. Bức tượng gây tò mò về ý nghĩa hoặc mục đích được tạo ra.
Mới đây Mercury Nguyen – nữ trọng tài xinh đẹp và nổi tiếng trong làng game Việt đã “comeback” đầy ấn tượng với một bộ ảnh mới toanh.
Ẩn sâu trong quần thể Angkor Thom, đền Bayon là minh chứng ấn tượng cho sự giao thoa giữa Phật giáo và Ấn Độ giáo cổ đại ở Campuchia.
Quân đội Ukraine đã biến thành phố Pokrovsk thành một pháo đài “thiên la địa võng”; tuy nhiên quân đội Nga đã có chiến thuật đối phó hiệu quả.
Ngôi nhà nhỏ mang đến giải pháp giản dị nhưng hiệu quả cho nhà ở vùng thường xuyên ngập lụt.
Baseus EnerGeek GX11 gây chú ý khi kết hợp pin dự phòng 20.000mAh, sạc nhanh 67W và điểm phát Wi-Fi 4G không cần SIM, hướng đến người dùng di chuyển nhiều.
Các nhà nghiên cứu NASA phát hiện 2 bán cầu của Trái đất đều đang tối đi. Trong đó, Bắc bán cầu tối đi với tốc độ nhanh hơn.
Thông tin mẫu xe minivan hạng sang Lexus LS Concept sẽ được ra mắt tại Triển lãm Japan Mobility Show 2025 khai mạc vào 30/10 tới đây khiến giới mê xe thích thú.
Khi chưa chính thức ly hôn vợ cũ, Shark Bình lộ ảnh tình tứ bên diễn viên Phương Oanh. Sau khi tái hôn, nam doanh nhân rất chiều chuộng Phương Oanh.
BTV Hoài Anh trung thành với áo dài duyên dáng trên sóng truyền hình
Ngân 98 nhận nhiều tranh cãi trái chiều khi để lộ mặt mộc, ít son phấn.
Lambretta Elettra mang phong cách tương lai với nhiều trang bị đặc biệt, sức mạnh từ động cơ điện cho công suất 15 mã lực và phạm vi di chuyển gần 105 km.
Số nạn nhân thiệt mạng trong đợt mưa lũ nghiêm trọng ở Mexico tuần trước đã tăng lên 64 người.
Trong khi OpenAI và NVIDIA tạo nên vòng xoáy đầu tư trị giá nghìn tỷ USD, Apple và Google lại theo đuổi chiến lược phát triển AI thận trọng và bền vững hơn.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 15/10, Song Tử vận quý nhân tốt nhưng cũng phải nghiêm túc mới giành được cơ hội. Ma Kết dễ thành công, nên kiên trì.
Xuất hiện tại một sự kiện thời trang mới đây, Á hậu Vũ Thuý Quỳnh nhanh chóng trở thành tâm điểm khi lựa chọn chiếc đầm ôm sát, khoét ngực sâu đầy gợi cảm.
Nằm sâu giữa Vườn quốc gia Núi Chúa, thác 5 tầng là điểm hẹn cho du khách yêu thiên nhiên, nơi mỗi bước chân đều chạm đến vẻ đẹp tinh khôi của đại ngàn.
Đền Luxor ở Ai Cập là một trong những công trình vĩ đại của nền văn minh sông Nile, phản ánh rõ nét sự hùng mạnh và tín ngưỡng tôn giáo cổ đại.
Giữa đồng cỏ châu Phi bao la, hươu cao cổ – loài động vật cao nhất thế giới – luôn gây ấn tượng bởi vẻ duyên dáng và cấu trúc cơ thể độc đáo của mình.
Giá xe Ferrari 488 Pista Piloti có giá khoảng 1.154.300 euro (tương đương 1.355.010 đô la Mỹ) theo tỷ giá hối đoái hiện tại, đắt gấp 3 lần 488 Pista.
Lữ đoàn Dù 95 đã bị tiêu diệt hoàn toàn ở mặt trận Pokrovsk; hậu quả sẽ ra sao nếu Ukraine sử dụng tên lửa do Mỹ hoặc trong nước sản xuất để tấn công Moscow?