Phát hiện tượng lợn kỳ bí trong lòng phố cổ Crete Hy Lạp

Phát hiện tượng lợn kỳ bí trong lòng phố cổ Crete Hy Lạp

Khi khai quật tại thành phố cổ Gortyna ở Crete, Hy Lạp, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một bức tượng lợn. Bức tượng gây tò mò về ý nghĩa hoặc mục đích được tạo ra.

Bức tượng cổ trên được phát hiện trong cuộc khai quật do nhóm nghiên cứu liên ngành gồm các nhà khảo cổ học và địa hình học thực hiện từ ngày 14/7 - 9/8/2025 tại thành phố cổ Gortyna ở Crete. Ảnh: Scuola Archaeologica Italiana di Atene/Facebook.
Trong dự án khảo cổ này, các nhà nghiên cứu sử dụng những phương pháp tiên tiến để kiểm tra kỹ thuật xây dựng đằng sau những con đường được bảo tồn tốt của thành phố Gortyna. Đồng thời, họ nghiên cứu, kiểm tra các hiện vật khác nhau đã khai quật được có thể giúp làm sáng tỏ lý do tại sao những con đường này cuối cùng bị bỏ hoang. Ảnh: Scuola Archaeologica Italiana di Atene/Facebook.
Theo các chuyên gia, bức tượng lợn tìm thấy ngay dọc theo con đường chính của Gortyna là Đường Bắc. Do đó, họ suy đoán nó từng được đặt gần đại lộ trung tâm ở thành phố cổ xưa này. Ảnh: Scuola Archaeologica Italiana di Atene/Facebook.
Việc tìm thấy bức tượng tạc một con lợn có kích thước tương đương con vật thật được các chuyên gia đánh giá là rất hiếm. Bởi lẽ, đa phần các bức tượng tạc hình ảnh con người thay vì động vật. Ảnh: Shutterstock.
Nhóm nghiên cứu nhận định bức tượng lợn trên có thể là một sự kết hợp giữa văn hóa Hy Lạp với các nền văn hóa Địa Trung Hải lân cận khác trong thời kỳ này. Ảnh: athina-residence.com.
Các chuyên gia tin rằng tiếp tục nghiên cứu bức tượng lợn có thể cung cấp thêm thông tin về vai trò biểu tượng và chức năng thực tế mà các tác phẩm nghệ thuật tương tự có thể có ở Gortyna - một trong những thành phố hùng mạnh nhất ở Crete trong nhiều thế kỷ. Ảnh: athina-residence.com.
Gortyna được cho là đã có người sinh sống từ năm 7000 trước Công nguyên. Trong thời kỳ cổ đại, từ thời Minoan đến Hy Lạp và La Mã, Gortyna là thành phố cực kỳ hùng mạnh ở Crete, sánh ngang với thành phố lân cận nổi tiếng khác là Knossos. Ảnh: athina-residence.com.
Mặc dù bị chia cắt do nội chiến trong thời kỳ Hy Lạp hóa, cụ thể là thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, Gortyna vẫn có nền kinh tế thịnh vượng và mở rộng quyền thống trị sang các khu vực lân cận đồng thời xây dựng liên minh quan trọng với người Ai Cập và La Mã. Ảnh: creteinsider.com.
Nhờ mối quan hệ tốt đẹp với đế chế La Mã, Gortyna đã tránh được sự tàn phá khi nhiều thành phố khác ở Crete khi Rome xâm lược. Về sau, Gortyna sau đó trở thành thủ đô của La Mã ở Crete và vẫn là trung tâm quyền lực ngay cả sau khi đế chế La Mã sụp đổ vào thế kỷ thứ 5 sau Công nguyên. Ảnh: sunshinematala.com.
Các chuyên gia cho hay những cuộc khai quật gần đây tại Gortyna, bao gồm việc phát hiện ra bức tượng lợn quý hiếm, góp phần cung cấp thêm thông tin chi tiết về đời sống tôn giáo và văn hóa của nơi này cách đây khoảng 2.000 năm. Ảnh: sunshinematala.com.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
#thành phố cổ Gortyna #tượng lợn #bức tượng #La Mã

