Tàn tích ngôi mộ Ai Cập cổ, lai lịch chủ nhân gây sốc

Một ngôi mộ và nhà nguyện cổ đại ấn tượng được khai quật ở Ai Cập nhận được sự quan tâm của các chuyên gia.

Thiên Đăng (Theo ancientpages))
Tại nghĩa trang Saqqara ở Ai Cập, Phái đoàn khảo cổ học thuộc Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập đã khai quật được nhiều tàn tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Chúng bao gồm tàn tích ngôi mộ của Panehsy, người quản lý Đền Amun vào đầu thời kỳ Ramesses. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Panehsy được an táng trong một ngôi mộ, mà ngôi mộ này lại nằm sâu trong phòng chôn cất ngầm của một nhà nguyện cổ có cổng vào, sân trong có mái vòm cột. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Những bức tường trong nhà nguyện khắc họa hình ảnh chủ nhân ngôi mộ và vợ ông, bà Baia đang hát thánh ca của thần Amun, cùng với một số thầy tế lễ và người khiêng lễ vật. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Bức tường khác trong nhà nguyện mô tả Panehsy và Baia ngồi cạnh nhau trước một bàn lễ vật. Một người đàn ông hói đầu với bộ da báo quấn quanh vai đứng đối diện với cặp đôi này. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Ngôi mộ được bảo tồn tốt, các bức tường nhà nguyện được trang trí tỉ mỉ, có chất lượng cao và tuyệt đẹp. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Mostafa Waziri, Tổng thư ký Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập, cho biết: "Khám phá mới này làm sáng tỏ sự phát triển lịch sử của Nghĩa trang Saqqara trong thời kỳ Ramesside, và giúp giới thiệu cho những nhà khám phá mới chưa hiểu rõ về lịch sử thời kỳ Ramesside". Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo ancientpages))
