Kho tri thức

Thuyền cổ 4.000 năm tuổi phát lộ, bí mật Lưỡng Hà huyền thoại dần mở ra

Chiếc thuyền 4000 năm tuổi được khai quật ở khu định cư cổ Uruk, một trong những khu định cư quan trọng nhất của nền văn minh Lưỡng Hà cổ đại.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Uruk được Vua Enmerkar thành lập vào khoảng năm 4.500 Trước Công nguyên và là khu định cư lớn nhất ở miền nam Lưỡng Hà, nếu không muốn nói là lớn nhất trên toàn thế giới. Ảnh: @Bộ Cổ vật Iraq.
Lưỡng Hà, khu vực giữa sông Tigris và Euphrates (thuộc Iraq ngày nay), được coi là cái nôi của nền văn minh. Ảnh: @Bộ Cổ vật Iraq.
Những phát hiện khảo cổ học được thực hiện ở khu vực này rất quan trọng để làm sáng tỏ hơn về cách thức phát triển của các nền văn minh cổ đại. Ảnh: @Bộ Cổ vật Iraq.
Trong khi khai quật tại khu định cư Uruk ở Iraq, các nhà khảo cổ học đến từ Bộ Cổ vật Iraq đã phát hiện ra một hiện vật cổ. Ảnh: @Bộ Cổ vật Iraq.
Đó là một chiếc thuyền cổ nằm chìm một phần dưới mặt đất cát. Ảnh: @Bộ Cổ vật Iraq.
Ước tính, chiếc thuyền này có niên đại khoảng 4.000 năm tuổi. Ảnh: @Bộ Cổ vật Iraq.
Nhìn một cách tổng quát, chiếc thuyền trông rất mong manh, độc đáo nhưng lại được bảo quản tốt trong đất cát. Ảnh: @Bộ Cổ vật Iraq.
Đây là một chiếc thuyền gần như được bảo quản hoàn toàn tốt, làm từ vật liệu hữu cơ (gỗ sậy và lá cọ). Chiếc thuyền cổ dài 7 m và rộng tới 1,4 m. Ảnh: @Bộ Cổ vật Iraq.
Theo luật cổ vật của Iraq, chiếc thuyền Lưỡng Hà này đã được đưa đến Bảo tàng Iraq ở Baghdad để nghiên cứu khoa học và bảo tồn thêm. Ảnh: @Bộ Cổ vật Iraq.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
