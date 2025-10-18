Hà Nội

Mở quan tài đá vôi Ai Cập, chuyên gia hốt hoảng thấy thứ kỳ dị

Kho tri thức

Mở quan tài đá vôi Ai Cập, chuyên gia hốt hoảng thấy thứ kỳ dị

Bùa hộ mệnh, tượng nhỏ đa hình thù được phát hiện trong quan tài đá vôi khai quật ở Ai Cập gây ngạc nhiên các chuyên gia.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Tại khu vực khảo cổ Al-Gharafa của Minya thuộc Tuna El-Gebel, Ai Cập, các chuyên gia đến từ Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập bất ngờ tìm thấy một di tích chôn cất kỳ lạ, độc đáo. Ảnh: @Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập.
Đó là một ngôi mộ Ai Cập thuộc về Djehuty Imhotep, một vị tư tế cấp cao tôn thờ thần Djehuty.
Ngôi mộ này thuộc Vương triều thứ 26 của Ai Cập, có niên đại cách đây 3.000 năm trước. Ảnh: @Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập.
Chiếc quan tài của vị tư tế này làm bằng đá vôi, trên mặt quan tài có các bức phù điêu sơn còn nguyên vẹn, mô tả bốn người con của vị thần Horus. Ảnh: @Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập.
Bên trong ngôi mộ vị tư tế này chứa một số bức tượng ushabti, đóng vai trò như người hầu cho người đã khuất sau khi đi qua thế giới bên kia. Ảnh: @Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập.
Mostafa Waziri, Tổng Thư Ký Hội đồng Cổ vật Tối cao và là người đứng đầu đoàn khai quật, cho biết ngôi mộ chứa một bộ sưu tập bùa hộ mệnh và tượng bọ hung với nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau. Ảnh: @Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập.
Mostafa Waziri cũng cho biết thêm rằng, một số bùa hộ mệnh có hình trái tim và một số khác có hình đầu của nữ thần Hathor, bốn người con trai của thần Horus và một bùa hộ mệnh có cánh. Ảnh: @Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập.
Nhiều lá bùa là hình bọ hung, nhưng cũng có nhiều vật phẩm khác, bao gồm một con rắn hổ mang có cánh quý hiếm được làm bằng vàng nguyên chất. Ảnh: @Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#quan tài #đá vôi #Ai Cập #ngôi mộ #chôn cất #bùa hộ mệnh

