Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 27/8: Tăng vùn vụt?

Giá vàng hôm nay 27/8, ghi nhận vàng SJC tiến sát kỷ lục mới, vàng thế giới cũng tăng mạnh. 

Hoàng Minh (tổng hợp)

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 26/8, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 125,7– 127,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng (mua vào) và giữ nguyên chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng và tăng 600.000 đồng/lượng (bán ra) so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại Công ty SJC được niêm yết có giá 119,6 - 122,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 119,3 - 122,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

gia-vang2.jpg
Ảnh minh họa

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 119,6 - 122,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Giá vàng thế giới

Lúc 21h55 ngày 26/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 3.378,10 - 3.380,10 USD/ounce, tăng 13,1 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới tăng vọt lên mức cao nhất trong hai tuần do đồng USD suy yếu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sa thải Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook, viện dẫn cáo buộc bà có sai phạm liên quan đến hồ sơ thế chấp.

Ông Trump khiến các nhà giao dịch lo ngại với những bình luận về bà Cook. Điều này đã khiến dòng vốn đổ vào vàng như một kênh giữ tài sản an toàn.

