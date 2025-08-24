Hà Nội

Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 24/8: Vàng miếng tăng dựng đứng?

Giá vàng hôm nay 24/8, giá vàng thế giới tăng mạnh, vàng trong nước cũng leo đỉnh mới. 

Hoàng Minh (tổng hợp)

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 23/8, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 125,6– 126,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại Công ty SJC được niêm yết có giá 118,5 - 121,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 118,8 - 121,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

gia-vang2.jpg
Vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng cao. Ảnh: Dân Việt

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 118,7 - 121,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua.

Giá vàng thế giới

Lúc 21h05 ngày 23/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 3.370,30 - 3.373,30 USD/ounce, tăng 33 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới tăng mạnh sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 9, dù lạm phát cao vẫn là yếu tố khiến thị trường thận trọng.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay đứng quanh 3.371 USD/ounce, tăng nhẹ so với tuần trước. Theo giới phân tích, phát biểu của ông Powell tại Jackson Hole đã mang lại cú hích tâm lý, khi ông thừa nhận rủi ro kinh tế và để ngỏ khả năng nới lỏng chính sách.

Khảo sát mới nhất cho thấy, 62% chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 38% nhận định đi ngang, không có ý kiến nào cho rằng giá giảm.

5 gia tộc giàu nhất thế giới

5 gia tộc giàu nhất thế giới

Nhà Walton đứng vị trí dẫn đầu trong danh sách gia tộc giàu nhất thế giới với nhiều thành viên đều có tài sản trên 100 tỷ USD.

5 gia tộc giàu nhất thế giới

5 gia tộc giàu nhất thế giới

Nhà Walton đứng vị trí dẫn đầu trong danh sách gia tộc giàu nhất thế giới với nhiều thành viên đều có tài sản trên 100 tỷ USD.

