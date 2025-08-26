Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 26/8: Vàng SJC cao kỷ lục?

Giá vàng hôm nay 26/8 dự kiến trong nước và thế giới tiếp tục tăng cao, SJC lập đỉnh mới. 

Hoàng Minh (tổng hợp)

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 25/8, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 125,6– 127,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại Công ty SJC được niêm yết có giá 119,1 - 121,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 118,8 - 121,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 119,2 - 122,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng (mua vào) và giữ nguyên chiều bán ra so với hôm qua.

gia-vang0.jpg
Vàng SJC vượt đỉnh. Ảnh minh họa

Giá vàng thế giới

Lúc 21h33 ngày 25/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 3.371,10 - 3.373,10 USD/ounce, tăng 0,8 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới đã trượt khỏi mức cao nhất trong gần hai tuần trong phiên đầu tuần khi đồng USD phục hồi trở lại. Tuy nhiên, kỳ vọng ngày càng lớn về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất, sau tín hiệu "ôn hòa" của Chủ tịch Jerome Powell vào tuần trước, đã tạo lực đẩy hỗ trợ cho kim loại quý này.

Sự phục hồi 0,1% của chỉ số USD so với các đồng tiền chủ chốt khác, sau khi chạm đáy bốn tuần, đã khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người mua nước ngoài.

#giá vàng hôm nay #vàng SJC cao kỷ lục #giá vàng thế giới 26/8 #giá vàng trong nước #vàng nhẫn SJC #giá vàng Doji

Bài liên quan

Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 25/8: Tiếp tục neo cao?

Giá vàng hôm nay 25/8 được nhận định, vàng trong nước tăng mạnh đầu tuần theo thế giới. 

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 24/8, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 125,6– 126,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều so với hôm qua.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 24/8: Vàng miếng tăng dựng đứng?

Giá vàng hôm nay 24/8, giá vàng thế giới tăng mạnh, vàng trong nước cũng leo đỉnh mới. 

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 23/8, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 125,6– 126,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 23/8: Tăng như vũ bão?

Giá vàng hôm nay 23/8, ghi nhận thị trường thế giới tăng cao dữ dội, vàng trong nước cũng có xu hướng tăng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 22/8, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 124,4– 125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều so với hôm qua.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

5 gia tộc giàu nhất thế giới

5 gia tộc giàu nhất thế giới

Nhà Walton đứng vị trí dẫn đầu trong danh sách gia tộc giàu nhất thế giới với nhiều thành viên đều có tài sản trên 100 tỷ USD.