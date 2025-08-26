Giá vàng hôm nay 26/8: Vàng SJC cao kỷ lục?

Giá vàng hôm nay 26/8 dự kiến trong nước và thế giới tiếp tục tăng cao, SJC lập đỉnh mới.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 25/8, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 125,6– 127,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại Công ty SJC được niêm yết có giá 119,1 - 121,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 118,8 - 121,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 119,2 - 122,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng (mua vào) và giữ nguyên chiều bán ra so với hôm qua.

Vàng SJC vượt đỉnh. Ảnh minh họa

Giá vàng thế giới

Lúc 21h33 ngày 25/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 3.371,10 - 3.373,10 USD/ounce, tăng 0,8 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới đã trượt khỏi mức cao nhất trong gần hai tuần trong phiên đầu tuần khi đồng USD phục hồi trở lại. Tuy nhiên, kỳ vọng ngày càng lớn về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất, sau tín hiệu "ôn hòa" của Chủ tịch Jerome Powell vào tuần trước, đã tạo lực đẩy hỗ trợ cho kim loại quý này.

Sự phục hồi 0,1% của chỉ số USD so với các đồng tiền chủ chốt khác, sau khi chạm đáy bốn tuần, đã khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người mua nước ngoài.