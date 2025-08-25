Hà Nội

Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 25/8: Tiếp tục neo cao?

Giá vàng hôm nay 25/8 được nhận định, vàng trong nước tăng mạnh đầu tuần theo thế giới. 

Hoàng Minh (tổng hợp)

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 24/8, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 125,6– 126,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại Công ty SJC được niêm yết có giá 118,5 - 121,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 118,8 - 121,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 119 - 122,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng (mua vào) và tăng 500.000 đồng/lượng (bán ra) so với hôm qua.

gia-vang.jpg
Vàng trong nước tăng cao. Ảnh minh họa

Giá vàng thế giới

Lúc 19h52 ngày 24/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 3.370,30 - 3.373,30 USD/ounce, tăng 33 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới bật tăng sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Jackson Hole

Theo ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, dù thị trường vàng vẫn khá yên ắng trong mùa hè, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã mở ra cơ hội cho những đợt cắt giảm lãi suất vào cuối năm. Ông đánh giá môi trường hiện tại với đường cong lợi suất dốc hơn và đồng USD suy yếu là điều kiện thuận lợi cho vàng. Trong ngắn hạn, giá cần vượt mốc 3.450 USD/ounce để có thể kỳ vọng trở lại mức kỷ lục 3.500 USD/ounce thiết lập hồi tháng 4.

Khảo sát mới nhất cũng cho thấy tâm lý lạc quan đang lan tỏa, khi hơn 60% chuyên gia phân tích và gần 60% nhà đầu tư cá nhân dự báo vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới. Một số tổ chức dự báo giá vàng có thể tiến tới mốc 3.600 USD/ounce vào cuối năm, nhờ dòng tiền mạnh từ quỹ ETF, hoạt động mua của ngân hàng trung ương và nhu cầu đầu tư gia tăng.

#giá vàng hôm nay #giá vàng 25/8 #vàng trong nước #giá vàng thế giới #vàng SJC #vàng nhẫn

