Giá vàng hôm nay 16/8: Quay xe giảm mạnh?

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 15/8, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 123,5 – 124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại Công ty SJC được niêm yết có giá 116,6 - 119,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Ảnh minh họa

Giá vàng thế giới

Lúc 22h22 ngày 15/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 3.342,20 - 3.344,20 USD/ounce, tăng 7,8 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ sau khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát tháng 7 với kết quả cao hơn nhiều so với dự báo.

Theo các chuyên gia, giá vàng hiện đang trong giai đoạn tích lũy. Ông Tom Bruce, chiến lược gia đầu tư vĩ mô tại Tanglewood Total Wealth Management, cho biết đã hạ tỷ trọng vàng trong danh mục từ 12% xuống 10% để tái cân đối, nhưng vẫn giữ mức nắm giữ cao do lạc quan về triển vọng dài hạn. Theo ông, vàng có thể đi ngang thêm một thời gian trước khi có động lực tăng mới.