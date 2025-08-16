Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 16/8: Quay xe giảm mạnh?

Giá vàng hôm nay 16/8 trên thị trường thế giới bật tăng nhẹ, vàng trong nước quay đầu giảm. 

Hoàng Minh (tổng hợp)

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 15/8, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 123,5 – 124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại Công ty SJC được niêm yết có giá 116,6 - 119,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

gia-vang2.jpg
Ảnh minh họa

Giá vàng thế giới

Lúc 22h22 ngày 15/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 3.342,20 - 3.344,20 USD/ounce, tăng 7,8 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ sau khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát tháng 7 với kết quả cao hơn nhiều so với dự báo.

Theo các chuyên gia, giá vàng hiện đang trong giai đoạn tích lũy. Ông Tom Bruce, chiến lược gia đầu tư vĩ mô tại Tanglewood Total Wealth Management, cho biết đã hạ tỷ trọng vàng trong danh mục từ 12% xuống 10% để tái cân đối, nhưng vẫn giữ mức nắm giữ cao do lạc quan về triển vọng dài hạn. Theo ông, vàng có thể đi ngang thêm một thời gian trước khi có động lực tăng mới.

#giá vàng hôm nay #giá vàng 16/8 #giá vàng thế giới #giá vàng trong nước #giá vàng SJC #giá vàng nhẫn

Bài liên quan

Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 15/8: Vàng miếng lập đỉnh mới?

Giá vàng hôm nay 15/8, trong nước tăng nhanh ngược chiều so với thế giới. 

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 14/8, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 123,7 – 124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng (mua vào) và tăng 500.000 đồng/lượng (bán ra) so với hôm qua. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 14/8: Đảo chiều bật tăng?

Giá vàng hôm nay 14/8 trên thị trường thế giới và trong nước được dự đoán tăng nhẹ. 

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 13/8, giá vàng miếng được SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 123 – 124,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 13/8: Đồng loạt giảm?

Giá vàng hôm nay 13/8 trên thế giới nối dài đà giảm sau tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội về việc miễn thuế nhập khẩu vàng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 12/8, giá vàng miếng được SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 122,7 – 123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với hôm qua.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

F88 có rủi ro tiềm ẩn gì?

F88 có rủi ro tiềm ẩn gì?

Điều gì khiến cổ phiếu F88 đạt được mức giá cao như vậy? Liệu F88 có những rủi ro đáng lưu tâm về mô hình kinh doanh, đòn bẩy tài chính và các vấn đề pháp lý hay không?