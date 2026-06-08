Hoá đơn thực phẩm tăng cao, các gia đình thay đổi thói quen mua sắm

Dù giá từng mặt hàng thực phẩm không thay đổi quá lớn, tổng hóa đơn mỗi lần đi chợ hay siêu thị tăng cao vẫn đang khiến nhiều người tiêu dùng bất ngờ và lo lắng. Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiều gia đình tại Hà Nội đã buộc phải chủ động thay đổi thói quen mua sắm nhằm giảm bớt áp lực cho ngân sách chi tiêu hàng ngày.

Trên các diễn đàn nội trợ và hội nhóm tiêu dùng thời gian gần đây, nhiều người phản ánh rằng dù đã chủ động thắt chặt chi tiêu, nghiêm túc cắt giảm các mặt hàng không thiết yếu và giảm bớt lượng mua, tổng số tiền trên hóa đơn thực phẩm cuối ngày vẫn tăng lên một cách đáng kể.

Ảnh: Quang Định

Khảo sát thực tế tại một số hệ thống siêu thị trên địa bàn thủ đô cho thấy, sức mua đối với các nhóm hàng đặc trưng của mùa nóng như trái cây, nước giải nhiệt, rau xanh và thực phẩm tươi sống đang có xu hướng tăng mạnh. Để thích nghi với thời tiết và cân đối lại bài toán tài chính, đa số các gia đình hiện nay đều chuyển sang ưu tiên lựa chọn những món ăn thanh mát, dễ chế biến, đồng thời từ bỏ thói quen tích trữ quá nhiều thực phẩm như trước đây nhằm đảm bảo độ tươi ngon và tránh lãng phí.

Chị Quỳnh Anh (Hà Nội) cho biết thời gian gần đây, mỗi lần bước vào siêu thị chị đều phải cân nhắc và đong đếm rất kỹ lưỡng.

"Vào mùa nắng nóng, nhu cầu chọn mua các loại trái cây, đồ uống giải nhiệt và thực phẩm thanh mát cho gia đình tăng lên thấy rõ. Thực tế, giá của từng mặt hàng này dù có nhích lên theo thời tiết nhưng mức tăng không quá đáng kể, lúc nhặt đồ mình ít khi chú ý. Tuy nhiên, cứ đến khi ra quầy thanh toán là tôi lại giật mình vì tổng hóa đơn cao hơn hẳn trước đây", chị Quỳnh Anh chia sẻ.

Chị Linh Nhi (Hà Nội) cho biết thời gian gần đây, chị đã phải thay đổi hoàn toàn thói quen đi chợ và mua sắm hoa quả cho gia đình để phù hợp với tình hình thực tế.

"Thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu ăn trái cây giải nhiệt của cả nhà tăng cao, trong khi giá các mặt hàng này cũng đã bắt đầu nhích lên theo mùa. Trước đây, tôi thường có thói quen mua số lượng lớn để tích trữ trong tủ lạnh dùng dần cho tiện. Tuy nhiên, dạo gần đây tôi đã giảm bớt lại, chỉ mua vừa đủ ăn trong một đến hai ngày vì thời tiết oi bức rất khó bảo quản, hoa quả nhanh bị chín ép hoặc hư hỏng, vừa lãng phí lại vừa đẩy chi phí sinh hoạt lên cao".

Theo chị Linh Nhi, việc chuyển sang phương thức "mua đến đâu ăn đến đấy" không chỉ giúp gia đình luôn được thưởng thức thực phẩm tươi ngon mà còn là giải pháp hiệu quả để kiểm soát chi tiêu. Thay vì tiện tay gom thật nhiều món vào giỏ khiến hóa đơn thanh toán tăng vọt tại quầy, việc chia nhỏ lượng mua sắm theo nhu cầu thực tế mỗi ngày giúp chị cắt giảm được đáng kể những khoản chi phí phát sinh không đáng có.

Ghi nhận tại các chợ dân sinh và hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội cho thấy, sức mua đối với nhóm hàng rau xanh, trái cây mùa nóng đang tăng khá rõ rệt so với tháng trước, đặc biệt là vào các ngày cuối tuần.

Tiểu thương tại chợ các chợ dân sinh chia sẻ, tâm lý tiêu dùng hiện nay của người dân không còn là mua thật nhiều để tích trữ mà chuyển sang ưu tiên sự tối giản, hợp lý, dễ chế biến và tốt cho sức khỏe: "Mùa này khách mua rau củ, trái cây nhiều nhưng sức mua không như trước. Thay vì mua tích trữ cả tuần, khách giờ chỉ mua vừa đủ ăn trong ngày. Ai đi chợ cũng than hóa đơn tăng cao nên họ tính toán rất kỹ".

Trước áp lực chi phí sinh hoạt leo thang, việc cân đối giữa nhu cầu dinh dưỡng và ngân sách hàng tháng đang trở thành bài toán ưu tiên của nhiều hộ gia đình. Xu hướng ăn tinh giản với chi phí hợp lý ngày càng xuất hiện nhiều tại các đô thị lớn, đặc biệt là ở nhóm nội trợ trung niên - những người trực tiếp quản lý chi tiêu trong gia đình.

Sự dịch chuyển từ thói quen mua sắm tự do sang tiêu dùng thiết yếu, ưu tiên thực phẩm mùa nóng vừa đủ dùng không chỉ giảm áp lực cho ví tiền, mà còn là giải pháp giúp các gia đình duy trì sự ổn định chi tiêu trước những biến động của thị trường.