Kinh doanh

Giá mận An Phước tăng vọt do nhu cầu tăng mạnh

Giá mận An Phước hiện tại tăng gấp nhiều lần so với đầu năm, từ 10.000-14.000 đồng/kg lên tới 50.000-55.000 đồng/kg tại siêu thị.

Thiên Bảo

Hiện thương lái và các vựa trái cây thu mua mận An Phước với giá 27.000 - 30.000 đồng/kg, trong khi hồi tháng 2 và 3 chỉ dao động 10.000 - 14.000 đồng/kg. Tại các siêu thị và cửa hàng trái cây, giá bán lẻ mận An Phước đã vọt lên 50.000 - 55.000 đồng/kg.

anh-man-an-phuoc.jpg
Ảnh: Mận An Phước

Không chỉ tiêu thụ mạnh ở thị trường trong nước, mận An Phước còn được xuất khẩu sang nhiều quốc gia, góp phần nâng giá trị loại trái cây này.

Nguyên nhân giá mận tăng cao là do nhu cầu thị trường tăng trong khi nguồn cung giảm mạnh vì nhiều vườn mận đã hết vụ thu hoạch, thậm chí nông dân ở một số nơi đã chặt bỏ mận để chuyển sang trồng cây khác.

Nhãn Ido bất ngờ tăng giá mạnh

Nhãn Ido hiện có giá 18.000-20.000 đồng/kg, giúp nông dân Cần Thơ tăng thu nhập và thị trường tiêu thụ sôi động do nhu cầu trong và ngoài nước tăng mạnh.

Hiện giá nhãn Ido (tên khoa học: Euphoria Longana) được thương lái thu mua ở mức 18.000 - 20.000 đồng/kg. Với mức giá này, nông dân trồng nhãn Ido có thể đảm bảo lợi nhuận.

anh-nhan-ido.jpg
Ảnh: Nhãn Ido
Nho sữa Trung Quốc giảm giá mạnh chỉ còn 15.000 đồng/kg

Giá nho sữa Trung Quốc giảm sâu do nguồn cung lớn, gây bất ngờ và lo ngại về chất lượng thị trường hiện nay.

Trên chợ đầu mối trái cây online, chị Lan Hương (TP HCM) rao bán nho sữa Trung Quốc đóng sọt nhựa 10kg với giá chỉ 150.000 đồng/sọt, tức khoảng 15.000 đồng/kg.

Mức giá này khiến không ít người tiêu dùng bất ngờ, bởi chỉ vài năm trước, nho sữa từng được quảng cáo là “trái cây quý tộc”, giá đầu vụ dao động từ 40.000 – 140.000 đồng/kg, thậm chí loại bình dân nhất cũng không dưới 40.000 đồng/kg.

Trước khi rớt giá, nhãn bắp cải đắt đỏ cỡ nào?

Từng được coi là "hàng hiếm" trên bàn tiệc, giá lên tới 250.000 đồng/kg, đến nay nhãn bắp cải rơi xuống mức phổ thông.

nha2-6196.jpg
Nhãn bắp cải là một đặc sản của Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Điểm đặc biệt của loại nhãn này là cùi giòn, ráo, dễ tách từng lớp như bắp cải thu nhỏ, ngọt thanh và đẹp mắt. Ảnh: Facebook
nhan1.jpg
Sự khác biệt này khiến nhãn bắp cải được săn lùng trong giai đoạn 2020–2022 dù giá đắt đỏ. Ảnh: Facebook
