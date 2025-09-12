Giá mận An Phước tăng vọt do nhu cầu tăng mạnh

Hiện thương lái và các vựa trái cây thu mua mận An Phước với giá 27.000 - 30.000 đồng/kg, trong khi hồi tháng 2 và 3 chỉ dao động 10.000 - 14.000 đồng/kg. Tại các siêu thị và cửa hàng trái cây, giá bán lẻ mận An Phước đã vọt lên 50.000 - 55.000 đồng/kg.

Ảnh: Mận An Phước

Không chỉ tiêu thụ mạnh ở thị trường trong nước, mận An Phước còn được xuất khẩu sang nhiều quốc gia, góp phần nâng giá trị loại trái cây này.

Nguyên nhân giá mận tăng cao là do nhu cầu thị trường tăng trong khi nguồn cung giảm mạnh vì nhiều vườn mận đã hết vụ thu hoạch, thậm chí nông dân ở một số nơi đã chặt bỏ mận để chuyển sang trồng cây khác.