[INFOGRAPHIC] 10 tỷ phú giàu nhất thế giới 2025

Tính đến chiều 31/12/2025, Elon Musk là người giàu nhất hành tinh với khối tài sản hơn 729 tỷ USD.
Cadillac Escalade 2026 sở hữu cửa sổ và kính chắn gió được gia cố, nhằm đảm bảo an toàn cho chủ nhân ngồi bên trong tránh bị thương nếu có ai đó cố tình ám sát.
Với hơn 537.000 tỷ đồng, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong danh sách người giàu nhất sàn chứng khoán Việt.
Việc tiêu hủy thuốc lá nhập lậu nhằm đảm bảo xử lý tang vật theo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng.
Tại ngày 31/12, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett sở hữu khối tài sản ròng 149 tỷ USD, giàu thứ 9 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.
Toàn bộ khoản nợ 3.876 tỷ đồng tại Hoàng Anh Gia Lai do BIDV nắm giữ đã được chuyển nhượng sang Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).
Cuối năm vốn được xem là "mùa làm ăn", nhưng năm nay, nhiều tuyến phố ở Hà Nội lại chứng kiến không ít cửa hàng chọn đóng cửa.
Trên khắp các vườn đào Nhật Tân, người trồng tất bật tuốt lá, chăm sóc từng gốc cây để hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Do số lượng đầu mùa còn hạn chế nên dâu tây Mộc Châu trên thị trường hiện có mức giá tương đối đắt đỏ, có loại lên tới gần nửa triệu đồng/kg.
Với lá xanh bóng, hoa vàng thơm dịu và dáng mềm mại, cây ngâu được ưa chuộng làm bonsai, thậm chí có cây giá lên tới hơn 1 tỷ đồng.
Năm 2025, nhiều loại trái cây ở Việt Nam bất ngờ rớt giá mạnh, chỉ rẻ ngang… rau củ.
Tính đến thời điểm hiện nay, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất ở TP HCM với hơn 1,84 tỷ đồng/người, theo sau là Đồng Nai, Tây Ninh, Thanh Hóa…
Do vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, Công ty TNHH Kumo Việt Nam bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 135 triệu đồng.
Dự án 259 đường Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa do Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn làm chủ đầu tư cần phải làm rõ các chỉ tiêu quy hoạch, nghĩa vụ tài chính…
Ngay sau thông tin nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, giá vé máy bay trên nhiều chặng đã tăng giá, thậm chí có đường bay bắt đầu "cháy vé" cục bộ.
Từ loài cây mọc bờ rào, dâm bụt trở thành cây cảnh được nhiều người ưa chuộng bởi vẻ đẹp độc lạ, nhiều cây giá lên tới cả trăm triệu đồng.
Dù được trả tới 1,4 tỷ đồng cho con trâu 38 tháng tuổi, chủ nhân vẫn từ chối bán vì cho rằng nó đáng giá ít nhất ít nhất gần 3 tỷ đồng.
Theo báo cáo của OAG, 9/10 đường bay bận rộn nhất thế giới 2025 đều nằm ở khu vực châu Á Thái Bình Dương.
Từng là biểu tượng khởi nghiệp, Shark Tank Việt Nam dừng lại sau 10 năm giữa loạt bê bối pháp lý của nhiều “cá mập” đình đám.
Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại TP HCM cao nhất hơn 1,8 tỷ đồng/người, thuộc một doanh nghiệp FDI.
Với mức giá từ vài trăm nghìn đồng đến hàng triệu đồng/cành, hoa mộc lan có mùi thơm dễ chịu, được nhiều chị em mua về cắm.
Dù giá cao cá sơn gà vẫn hút khách nhờ thịt trắng mềm, ngọt đậm như thịt gà.