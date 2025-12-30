Hà Nội

Dâu tây Mộc Châu đầu mùa nửa triệu đồng/kg vẫn hút khách

Kinh doanh

Do số lượng đầu mùa còn hạn chế nên dâu tây Mộc Châu trên thị trường hiện có mức giá tương đối đắt đỏ, có loại lên tới gần nửa triệu đồng/kg. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Những ngày cuối tháng 12, trên các chợ dân sinh, siêu thị hay chợ online tại khu vực Hà Nội, dâu tây Mộc Châu bắt đầu được bày bán với nhiều mức giá khác nhau. Ảnh: Facebook
Theo đó, dâu tây được chia theo các kích thước khác nhau, như hàng VIP, loại to, cỡ vừa, size bi to và bi nhỏ. Ảnh: Facebook
Các tiểu thương cho biết, do mới đầu mùa nên dâu tây Mộc Châu có mức giá khá cao, dao động từ 100.000 – 250.000 đồng/hộp 0,5kg, tùy kích thước quả. Ảnh: Facebook
Dâu tây càng to, đẹp, đều thì giá càng cao. Ảnh: FB Vũ Thị THùy Trang
Đầu mùa, số lượng còn hạn chế là nguyên nhân chính khiến dâu tây Mộc Châu có mức giá cao. Ảnh: FB Vũ Thị THùy Trang
Dù đắt nhưng dâu tây Mộc Châu vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ hương vị thơm ngon, đỏ mọng bắt mắt. Ảnh: FB Dâu Tây Mộc Châu
Dâu tây Mộc Châu có độ chua ngọt vừa phải, không bị nhạt như dâu Trung Quốc. Ảnh: FB Dâu Tây Mộc Châu
Hiện, số lượng dâu tây Mộc Châu bán không cố định do còn phụ thuộc vào lượng dâu chín các nhà vườn thu hái được ít hay nhiều. Ảnh: Facebook
Dâu tây sau khi hái xong được chọn lựa, phân loại kĩ lưỡng. Ảnh: Facebook
Sau đó, dâu được đóng hộp cẩn thận rồi chuyển về Hà Nội. Ảnh: Facebook
