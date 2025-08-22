Hà Nội

Kinh doanh

Nho sữa Trung Quốc giảm giá mạnh chỉ còn 15.000 đồng/kg

Giá nho sữa Trung Quốc giảm sâu do nguồn cung lớn, gây bất ngờ và lo ngại về chất lượng thị trường hiện nay.

Thiên Bảo

Trên chợ đầu mối trái cây online, chị Lan Hương (TP HCM) rao bán nho sữa Trung Quốc đóng sọt nhựa 10kg với giá chỉ 150.000 đồng/sọt, tức khoảng 15.000 đồng/kg.

Mức giá này khiến không ít người tiêu dùng bất ngờ, bởi chỉ vài năm trước, nho sữa từng được quảng cáo là “trái cây quý tộc”, giá đầu vụ dao động từ 40.000 – 140.000 đồng/kg, thậm chí loại bình dân nhất cũng không dưới 40.000 đồng/kg.

anh-nho-sua.jpg
Nho sữa Trung Quốc rớt giá chỉ 15.000 đồng/kg.

Theo các đầu mối kinh doanh, năm nay nguồn cung từ Trung Quốc về ồ ạt, lượng hàng lớn khiến giá tụt dốc không phanh.

Tuy nhiên, bên cạnh sự hấp dẫn từ mức giá rẻ “khó tin”, không ít ý kiến lo ngại về chất lượng và nguồn gốc của nho sữa Trung Quốc khi bán tràn lan trên thị trường.

Kinh doanh

Giá mận cau Trung Quốc giảm sốc từ 450.000 xuống còn 25.000 đồng/kg

Sau đợt sốt giá, mận cau Trung Quốc giảm mạnh do nguồn hàng dồi dào và nhu cầu giảm, khiến nhiều tiểu thương lo lỗ nặng.

Theo chị Trần Thị Hà - đầu mối bán nông sản tại TP HCM, thời điểm đầu tháng 7 chị nhập loại mận Trung Quốc này về bán với giá 400.000 - 450.000 đồng/kg. Khi đó, mận cau chỉ nhắm đến phân khúc khách nhà giàu vì giá đắt đỏ.

anh-man-cau.jpg
Mận cau từ mức giá đắt đỏ bậc nhất thị trường, nay rớt giá thành hàng bình dân. Ảnh minh họa
Kinh doanh

Trước khi rớt giá, "vua" của các loại sầu riêng đắt cỡ nào?

Trước khi rớt giá thảm chỉ còn 20.000-25.000 đồng/kg, sầu riêng Musang King từng có giá lên tới gần triệu đồng/kg nguyên trái tại thị trường Việt Nam.

sau1.jpg
Đắk Lắk - thủ phủ sầu riêng của cả nước bắt đầu vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, giá các loại sầu riêng không cao như năm ngoái, bao gồm cả loại Musang King. Ảnh: Tiền phong
sau2.jpg
Musang King được ví như "vua" của các loại sầu riêng nhờ cơm vàng, hương vị đặc trưng, thơm ngon, béo ngậy. Ảnh: Internet
Thị trường

Nhiều loại trái cây rớt giá mạnh

Bên cạnh đặc sản tỷ đô sầu riêng rớt giá thời gian qua, nhiều loại trái cây như: cam sành, mít Thái… cũng rơi vào tình cảnh được mùa rớt giá.

Ông Nguyễn Văn Bảy (xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) cho hay, cam đang vào vụ thu hoạch rộ nhưng tiêu thụ rất chậm. Giá bán tại vườn hiện chỉ từ 3.000 – 4.000 đồng/kg, trong khi mức giá phải đạt gần 10.000 đồng/kg thì người trồng mới có lãi.

anh-cam-sanh.jpg
Giá bán cam sành tại vườn hiện chỉ từ 3.000 – 4.000 đồng/kg
Giá xăng hôm nay 27/5: Tăng nhẹ?

Giá xăng hôm nay 21/8: Tăng nhẹ?

Giá xăng 21/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

