5 tỷ phú 2025 của làng bóng đá thế giới

Kinh doanh

5 tỷ phú 2025 của làng bóng đá thế giới

Danh sách 5 cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất hành tinh năm 2025 là sân chơi riêng của những cái tên kỳ cựu.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Ở tuổi 40, Cristiano Ronaldo không chỉ là một kỷ lục gia trên sân cỏ mà còn là "cỗ máy in tiền" đúng nghĩa tại Al Nassr. Ảnh: Inquirer
Tổng doanh thu năm 2025 của siêu sao người Bồ Đào Nha ước đạt 280 triệu USD (hơn 7,3 nghìn tỷ đồng), tạo ra khoảng cách vượt trội so với phần còn lại. Ảnh: Inquirer
Thu nhập của Cristiano Ronaldo đến từ mức lương và thưởng khổng lồ tại Al Nassr, kết hợp cùng đế chế thương hiệu CR7 và các hợp đồng tài trợ toàn cầu với những ông lớn như Nike hay Binance. Ảnh: The Independent
Khoác áo Inter Miami, Lionel Messi có tổng thu nhập khoảng 135 triệu USD (hơn 3,5 nghìn tỷ đồng) trong năm 2025. Ảnh: BBC
Phần lớn thu nhập của Messi đến từ các thỏa thuận thương mại mang tính chiến lược với Apple TV và Adidas. Ảnh: NBC News
Dù không còn xuất hiện dày đặc trên truyền thông châu Âu, tiền đạo người Pháp Karim Benzema vẫn sở hữu thu nhập ước tính 104 triệu USD (hơn 2,7 nghìn tỷ đồng) tại Al Ittihad. Ảnh: Al Jazeera
Sau khi gia nhập Real Madrid, Kylian Mbappé đứng thứ tư với thu nhập khoảng 90 triệu USD (hơn 2,3 nghìn tỷ đồng). Ảnh: FBNV
Dù phải chia sẻ bản quyền hình ảnh với đội bóng Hoàng gia, giá trị thương hiệu của anh tăng mạnh nhờ hiệu ứng “áo trắng”, mở ra hàng loạt hợp đồng quảng cáo béo bở trên thị trường châu Âu. Ảnh: Facebook
Ở vị trí thứ 5 là Erling Haaland với 80 triệu USD (hơn 2,1 nghìn tỷ đồng). Ảnh: IGNV
Thu nhập của "quái thú" người Na Uy tại Manchester City chủ yếu đến từ các khoản thưởng thành tích khổng lồ và sự săn đón của các nhãn hàng thể thao danh tiếng như Nike. Ảnh: Forbes.
