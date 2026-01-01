5 tỷ phú Việt kiếm thêm gần 30 tỷ USD trong năm 2025

Theo Forbes, tài sản của các tỷ phú Việt Nam đã tăng hơn 29 tỷ USD sau một năm, trong đó, ông Phạm Nhật Vượng kiếm được nhiều tiền nhất.

Theo cập nhật của Forbes, tính đến cuối ngày 31/12/2025, Việt Nam có 5 tỷ phú bao gồm Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh và Chủ tịch Masan Group Nguyễn Đăng Quang.

Danh sách này giảm một người so với hồi đầu năm do ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải, không còn được tạp chí này xếp hạng trong nhóm những người giàu nhất thế giới.

Tổng tài sản của 5 tỷ phú Việt hiện đạt 41,8 tỷ USD, tăng 29,3 tỷ USD so với hồi đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do cổ phiếu các tỷ phú nắm giữ đều tăng mạnh trong năm qua.

Các tỷ phú Việt đều giàu lên trong năm 2025. Ảnh: Thuonggiaonline

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam, xếp thứ 72 thế giới với 29,9 tỷ USD, nhiều hơn khoảng 25,5 tỷ USD so với cuối năm ngoái. 2025 là năm thăng hoa của nhóm cổ phiếu Vingroup, bao gồm VIC, VHM (Vinhomes), VRE (Vincom Retail), VPL (Vinpearl).

Hiện, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu trực tiếp gần 390 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 10,05% vốn Vingroup. Ông cùng gia đình nắm quyền chi phối tại tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, với tổng sở hữu khoảng 65%. Ngoài ra, ông Vượng nắm giữ gần 50% vốn VinFast thông qua các pháp nhân riêng.

Có những thời điểm trong tháng 12, tài sản của Chủ tịch Vingroup tăng thêm hàng tỷ USD chỉ trong một phiên giao dịch, đưa ông lọt top 100 người giàu nhất hành tinh.

Xếp thứ hai là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet Air, với khối tài sản ước đạt khoảng 4,9 tỷ USD, mức cao nhất kể từ khi bà lần đầu xuất hiện trong danh sách Forbes năm 2017. Năm 2025, cổ phiếu VJC của hãng hàng không Vietjet và mã HDB của HDBank đã tăng lần lượt 110% và 45%. Hiện, bà Thảo nắm giữ trực tiếp 47,7 triệu cổ phiếu VJC. Cá nhân bà cũng đang sở hữu 130 triệu cổ phiếu HDBank, tương đương 3,38% vốn.

Đứng thứ ba trong danh sách là ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, với tài sản ròng 2,6 tỷ USD. So với đầu năm, tài sản của ông Long tăng gần 13%, đưa ông tiến gần nhóm 1.500 người giàu nhất thế giới.

Cổ phiếu HPG trong năm 2025 không tăng nóng, chủ yếu dao động trong biên độ hẹp, song kết quả kinh doanh ổn định. Hiện ông Trần Đình Long nắm giữ gần 2 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương khoảng 26% vốn điều lệ Hòa Phát.

Tiếp theo là ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank, với giá trị tài sản ròng khoảng 2,3 tỷ USD. Trong năm 2025, có thời điểm tài sản của ông tiến sát mốc 3 tỷ USD, trước khi điều chỉnh về cuối năm cùng diễn biến “hạ nhiệt” của cổ phiếu ngân hàng. Gia đình tỷ phú Hồ Hùng Anh hiện sở hữu khoảng 1,26 tỷ cổ phiếu TCB, tương đương gần 18% vốn Techcombank.

Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan Group sở hữu khối tài sản khoảng 1,1 tỷ USD, tăng 100 triệu USD so với đầu năm. Hiện ông Nguyễn Đăng Quang sở hữu hơn 31% cổ phần Masan Group cùng lượng cổ phiếu đáng kể tại Techcombank.

Forbes thống kê tài sản của cá nhân dựa vào số lượng và giá cổ phiếu người này nắm giữ tại một thời điểm nhất định. Forbes cũng đánh giá nhiều tài sản khác của các tỷ phú khi xếp hạng, gồm sở hữu tại các công ty riêng, bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, du thuyền...

Theo Forbes , giá trị các tài sản niêm yết của mỗi tỷ phú được cập nhật mỗi 5 phút khi thị trường chứng khoán liên quan đang giao dịch (giá cổ phiếu có độ trễ 15 phút). Với những cá nhân có phần lớn tài sản gắn với doanh nghiệp tư nhân, giá trị tài sản ròng sẽ được cập nhật một lần mỗi ngày.