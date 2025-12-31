Hà Nội

Kinh doanh

Chủ nợ mới của doanh nghiệp bầu Đức là ai?

Toàn bộ khoản nợ 3.876 tỷ đồng tại Hoàng Anh Gia Lai do BIDV nắm giữ đã được chuyển nhượng sang Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Hoàng Minh (tổng hợp)

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố thông tin về việc thay đổi trái chủ đối với lô trái phiếu phát hành năm 2016. Theo đó, Ngân hàng BIDV đã chính thức chuyển nhượng toàn bộ khoản nợ này cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) - Chi nhánh TP HCM.

Giao dịch được thực hiện theo hợp đồng chuyển nhượng ký ngày 29/12. Đối tượng chuyển nhượng là toàn bộ lô trái phiếu HAG phát hành năm 2016 thuộc nhóm A, có mã HAGLBOND16.26. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 30/12/2016, kỳ hạn 10 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 30/12/2026, tức chỉ còn khoảng một năm nữa đến thời điểm tất toán.

bau-duc.jpg
Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức. Ảnh: Doanh nhân Sài Gòn

Tại thời điểm chuyển nhượng, khối lượng lưu hành ghi nhận là 3.876 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị 3.876 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm và áp dụng lãi suất thả nổi. Lãi suất phát hành được xác định ở mức 9,7%/năm, với kỳ trả lãi định kỳ 3 tháng/lần.

Kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực ngày 29/12, BIDV không còn nắm giữ lô trái phiếu này. Thay vào đó, DATC đã kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời trở thành trái chủ duy nhất đối với toàn bộ số lượng trái phiếu nhóm A đang lưu hành của Hoàng Anh Gia Lai.

Sau khi hoàn tất thương vụ, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam cũng đã có văn bản đề nghị Hoàng Anh Gia Lai phối hợp cập nhật thông tin để triển khai các nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của trái chủ theo đúng quy định pháp luật.

Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC) là doanh nghiệp hạng đặc biệt với 100% vốn Nhà nước, trực thuộc Bộ Tài chính. DATC tiền thân là Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, được thành lập năm 2003 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2004. DATC được giao xử lý các khoản nợ tồn đọng, tài sản không sử dụng được, vật tư ứ đọng và các tài sản kém chất lượng của các doanh nghiệp Nhà nước.

Về tình hình kinh doanh của Hoàng Anh Gia Lai, sau 10 năm tái cơ cấu, từ 36.000 tỷ đồng nợ vay, Hoàng Anh Gia Lai hiện chỉ còn nợ khoảng 6.400 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu từ mức trên 2 lần nay chỉ còn 0,4 lần. Tài sản đảm bảo tăng lên rất nhiều. Từ chỗ lỗ lũy kế ngàn tỷ, bầu Đức hiện tự tin đặt mục tiêu lợi nhuận 2.000 tỷ đồng/năm và khẳng định con số này là “trong tầm tay”.

#Chuyển nhượng nợ doanh nghiệp #Trái phiếu Hoàng Anh Gia Lai #Chủ nợ mới DATC #Tình hình tài chính Hoàng Anh Gia Lai #Quản lý nợ công ty nhà nước #Tái cấu trúc doanh nghiệp

