Hà Nội

Kinh doanh

10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt 2025

Với hơn 537.000 tỷ đồng, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong danh sách người giàu nhất sàn chứng khoán Việt. 

Hoàng Minh (tổng hợp)

Tính đến cuối giờ chiều ngày 31/12/2025, tổng giá trị tài sản của Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam đạt hơn 842.000 tỷ đồng.

Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup đứng đầu với 537.458 tỷ đồng. So với thời điểm cách đây một năm, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng rất mạnh, lên tới hơn 453.000 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2024, khối tài sản của Chủ tịch Vingroup đạt hơn 84.000 tỷ đồng.

Ông Phạm Nhật Vượng sở hữu trực tiếp 389,9 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 10,05% vốn Vingroup. Ông cùng gia đình nắm quyền chi phối tại tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, với tổng sở hữu khoảng 65%. Ngoài ra, ông còn nắm gần một nửa vốn của VinFast qua hai công ty riêng.

ty-phu1.jpg
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt. Ảnh: Forbes

Với khối tài sản này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ xa người đứng thứ hai và thậm chí lớn hơn nhiều tổng tài sản của 9 người còn lại cộng lại.

Đáng chú ý, tài sản của bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup và cũng là vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh, đạt 57.871 tỷ đồng, vượt qua tỷ phú Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hoà Phát và xếp ở vị trí thứ hai trong danh sách người giàu trên sàn chứng khoán Việt.

Ông Trần Đình Long đứng vị trí thứ 3 với 52.272 tỷ đồng.

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet Air hiện đứng vị trí thứ 4 với 47.343 tỷ đồng.

Ở vị trí thứ 5 là bà Phạm Thúy Hằng - (em gái bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup) với khối tài sản 38.724 tỷ đồng. Như vậy, chỉ riêng 3 thành viên gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã nắm giữ hơn 634.000 tỷ đồng.

Ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch Sunshine Group xếp vị trí thứ 6 với 37.729 tỷ đồng.

Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank đứng vị trí thứ 7 với 23.155 tỷ đồng.

Xếp vị trí thứ 8 là ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan với 21.480 tỷ đồng.

Bà Vũ Thị Hiền - vợ ông Trần Đình Long xếp vị trí thứ 9 với khối tài sản tương đương 13.939 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - vợ tỷ phú Hồ Hùng Anh xếp vị trí thứ 10 với 12.676 tỷ đồng.

