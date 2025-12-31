Hà Nội

Kinh doanh

Warren Buffett giàu cỡ nào trước khi rời ghế CEO Berkshire Hathaway?

Tại ngày 31/12, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett sở hữu khối tài sản ròng 149 tỷ USD, giàu thứ 9 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes. 

Hoàng Minh (theo Forbes, BI)

Ngày 31/12/2025, Warren Buffett chính thức rời vai trò CEO Berkshire Hathaway đánh dấu sự khép của hành trình gần 60 năm chèo lái con tàu đầu tư vĩ đại nhất lịch sử. Warren Buffett đã biến nhà máy dệt may đang thua lỗ thành một tập đoàn khổng lồ trị giá hơn 1 nghìn tỷ USD.

Theo ước tính của Forbes tại ngày 31/12, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đang sở hữu khối tài sản ròng 149 tỷ USD, xếp thứ 9 trong danh sách người giàu thế giới. Khối tài sản của Warren Buffett đã thay đổi đáng kể trong năm năm qua.

warren-buffett2.jpg
Warren Buffett chính thức rời CEO Berkshire Hathaway vào ngày 31/12. Ảnh: CNBC

Theo một bài báo của Forbes năm 2020, Buffett xếp thứ 3 sau Jeff Bezos và Bill Gates với giá trị tài sản ròng 67,5 tỷ USD. Điều này có nghĩa là Buffett đã tăng thêm 81,5 tỷ USD vào tài sản của mình trong 5 năm qua.

Bài báo cũng đề cập đến việc trong năm 2020, giá trị tài sản ròng của Buffett thực tế giảm 15 tỷ USD so với giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021. Nguyên nhân do lượng khách du lịch giảm trong năm 2020, khiến giá trị các khoản đầu tư vào hãng hàng không của Berkshire Hathaway giảm.

Business Insider đưa tin, một phần tài sản của Buffett đến từ việc cổ phiếu loại A của Berkshire Hathaway tăng 13%. Berkshire Hathaway đã có những năm kinh doanh sinh lời gần đây. Năm 2024, tiền mặt, tín phiếu kho bạc và các tài sản thanh khoản khác đã tăng gấp đôi giá trị lên 334 tỷ USD. Tất cả những điều này đã góp phần vào lợi nhuận ròng của Buffett.

Đầu năm nay, Warren Buffett tuyên bố sẽ từ chức Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway vào cuối năm 2025, chuyển giao quyền lực cho Phó Chủ tịch Greg Abel. Theo Fortune, tổng giá trị của Berkshire Hathaway là 1,2 nghìn tỷ USD.

Tỷ phú Warren Buffett nổi tiếng với lòng hảo tâm. Theo Business Insider, ông đã quyên góp khoảng 57% cổ phần Berkshire của mình kể từ năm 2006.

Theo Forbes, nhà đầu tư huyền thoại đã hứa sẽ quyên tặng hơn 99% tài sản của mình. Con số đó ít nhất là 148 tỷ USD. Cho đến nay, ông đã quyên tặng 65 tỷ USD.

Không chỉ để lại khối tài sản khổng lồ, di sản lớn nhất của Warren Buffett chính là sự minh bạch và một triết lý đầu tư đã được "thử lửa" qua mọi cuộc khủng hoảng.

