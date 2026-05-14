Giá đắt phải trả của nghệ sĩ Việt vướng nghi án ma túy

Mới đây, thông tin ca sĩ Miu Lê vướng nghi án sử dụng trái phép chất ma túy tại Hải Phòng trở thành tâm điểm bàn luận. Một số nhà đài và đơn vị sản xuất nhanh chóng gỡ hình ảnh, tiết mục liên quan đến nữ ca sĩ khỏi các nền tảng truyền thông.

Hình ảnh bị gỡ khỏi các nền tảng truyền thông

Theo Znews, chương trình gần nhất có Miu Lê tham gia trên VTV đã bị nhà đài gỡ khỏi YouTube. Fanpage VTV3 cũng ẩn hoặc xóa nhiều hình ảnh, clip có sự xuất hiện của nữ ca sĩ được đăng tải trước đó. Trong khi đó, nhà sản xuất “Em xinh say hi” mùa đầu tiên cũng gỡ tiết mục solo của Miu Lê tại đêm chung kết.

Miu Lê trong chương trình của VTV. Ảnh: FB Miu Lê.

Những động thái diễn ra với tốc độ rất nhanh, cho thấy sự nhạy cảm đặc biệt của ngành giải trí với các bê bối liên quan đến chất cấm. Trong môi trường vận hành bằng hình ảnh đại chúng, một nghệ sĩ vướng scandal không còn là câu chuyện cá nhân. Đó còn là rủi ro thương mại mà bất kỳ nhà đài, nhãn hàng hay chương trình nào cũng muốn tránh.

Điều đáng chú ý là sự “biến mất” này thường xảy ra gần như ngay lập tức. Một nghệ sĩ có thể xuất hiện dày đặc trên truyền hình hôm trước, nhưng chỉ sau scandal đã bị âm thầm cắt khỏi hệ sinh thái truyền thông. Không cần những tuyên bố gay gắt, việc gỡ hình ảnh đã đủ cho thấy khoảng cách mà thị trường giải trí tạo ra với nghệ sĩ vướng bê bối.

Trước ồn ào, Miu Lê từng là một trong những gương mặt nổi bật của V-pop thế hệ 9X. Giai đoạn 2015-2020, cô phủ sóng mạnh ở cả âm nhạc, điện ảnh lẫn gameshow.

Nữ ca sĩ ghi dấu ấn với loạt ca khúc như “Giả vờ nhưng em yêu anh”, “Yêu một người có lẽ”, “Anh đang nơi đâu”. Miu Lê cũng tham gia nhiều dự án phim ăn khách như “Em là bà nội của anh”, “Nắng 2”, “Cô gái đến từ hôm qua”.

Với hình ảnh năng động, hài hước và gần gũi, nữ ca sĩ sở hữu lượng người hâm mộ lớn, thường xuyên góp mặt trong các concert, gameshow và chiến dịch quảng cáo dành cho giới trẻ.

Tuy nhiên, chỉ sau nghi vấn liên quan đến chất cấm, hình ảnh và sự nghiệp của Miu Lê đứng trước nguy cơ lao dốc. Việc bị gỡ hình ảnh khỏi các nền tảng truyền thông cho thấy nghệ sĩ khi vướng bê bối ma túy gần như rất khó duy trì vị trí trong showbiz.

Miu Lê vướng ồn ào khi phim "Đại tiệc trăng máu 8" ra rạp khiến nhiều người lo lắng cho số phận của dự án nghệ thuật này. Ảnh: FB Miu Lê.

Dấu hỏi lớn về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với công chúng

Vụ việc của Miu Lê cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về tình trạng nghệ sĩ trẻ vướng chất cấm trong showbiz hiện nay.

Một đạo diễn hoạt động ở làng giải trí phía Nam chia sẻ trên Tiền Phong rằng, anh không bất ngờ trước thông tin Miu Lê vướng bê bối. Theo vị đạo diễn giấu tên, việc nghệ sĩ trẻ sử dụng ma túy hiện không còn hiếm gặp.

Người này cho rằng nghệ sĩ không nên đổ lỗi cho lý do dùng ma túy vì cần bay bổng trong sáng tạo.

Vị đạo diễn nói thêm: “Đó chỉ là sự ngụy biện, sáng tạo không cần ảo giác, không cần phê pha. Đây là hệ lụy của thói quen ăn chơi tận hưởng lệch lạc, hệ lụy của sự phát triển và giáo dục.

Tôi thừa nhận, nghệ sĩ có sự cô đơn, không thoải mái được như người bình thường, cũng có thể nó là nguyên nhân đẩy một số người tìm đến thứ ảo giác giúp họ thoải mái với thế giới của họ. Nhưng phải khẳng định, những nghệ sĩ trượt ngã là những người nhận thức kém, tâm lý yếu, không cưỡng lại được sự rủ rê. Khi đã thử và trải nghiệm họ đã mê thế giới ảo ấy, không đủ bản lĩnh để thoát ra”.

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh từng chia sẻ: “Việc một số bạn trẻ dùng chất kích thích, nghiện ngập là không nên, điều đó gây ra nhiều hậu quả không hay cho xã hội. Không hay ho gì việc nghệ sĩ dùng chất kích thích, nghiện ngập. Càng là người của công chúng mà có lối sinh hoạt thiếu lành mạnh càng gây ảnh hưởng cho xã hội”.

Không ít ý kiến cho rằng, với nghệ sĩ, scandal ma túy không chỉ là khủng hoảng truyền thông mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với công chúng. Khi niềm tin khán giả bị đánh mất, hành trình trở lại ánh hào quang gần như rất khó khăn.

Nhiều năm qua, showbiz Việt chứng kiến không ít nghệ sĩ lao đao vì liên quan đến chất cấm. Có người bị tẩy chay, mất hợp đồng quảng cáo, bị cắt sóng hoặc gần như biến mất khỏi ngành giải trí sau bê bối.

Trong môi trường giải trí vận hành bằng hình ảnh và sức ảnh hưởng công chúng, chỉ một scandal cũng có thể xóa sạch thành quả nhiều năm gây dựng. Với nghệ sĩ vướng bê bối ma túy, cái giá phải trả không chỉ là danh tiếng mà còn có thể là cả sự nghiệp.