Miu Lê bao lần vướng tranh cãi trước nghi án sử dụng trái phép chất ma túy?

Giữa lúc trở thành tâm điểm vì nghi án sử dụng trái phép chất ma túy, những tranh cãi xoay quanh Miu Lê một lần nữa bị nhắc lại. Theo Tiền Phong, nữ ca sĩ từng gây bàn luận khi chia sẻ trên kênh chat cá nhân rằng cô muốn được gọi là “Miu Lê” thay vì gắn thêm danh xưng “Em xinh”.

Miu Lê cho biết hành trình tại chương trình “Em xinh say hi 2025” đã khép lại và cô muốn trở về với nghệ danh quen thuộc của mình. Tuy nhiên, phát ngôn này xuất hiện đúng thời điểm đêm concert “Em xinh say hi” sắp diễn ra, khiến một bộ phận khán giả phản ứng mạnh.

Nhiều ý kiến cho rằng nữ ca sĩ thiếu tinh tế, thậm chí bị xem là “phủi bỏ” cộng đồng khán giả biết đến cô từ chương trình. Trước tranh cãi, Miu Lê giải thích cô không hề muốn xa cách với khán giả của “Em xinh say hi”, mà chỉ mong mọi người tiếp tục đồng hành cùng mình trên những chặng đường dài hơn một chương trình cụ thể.

Nữ ca sĩ cũng thừa nhận bản thân chạnh lòng khi có khán giả chỉ mong chờ cô xuất hiện ở “Em xinh say hi” mùa 2, còn các sản phẩm khác thì “tùy duyên” ủng hộ.

Trước đó, năm 2020, Miu Lê cũng từng gây tranh cãi vì phát ngôn liên quan đến ca sĩ Hương Ly. Theo Vietnamnet, trong talkshow “Nói đi ngại gì”, khi được hỏi có muốn Hương Ly cover ca khúc mới hay không, Miu Lê thẳng thắn cho biết cô không muốn điều đó xảy ra vì sợ khán giả “bị phân tâm”.

Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn nói cô không biết nên gọi Hương Ly là “nghệ sĩ” hay “ca sĩ”. Phát ngôn này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng Miu Lê thiếu tế nhị, vô tình tạo cảm giác phân biệt giữa nghệ sĩ và hiện tượng cover mạng.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng Miu Lê chỉ nói ra tâm lý chung của nghệ sĩ: mong khán giả nghe phiên bản gốc trước khi ca khúc bị phủ sóng bởi các bản cover nổi tiếng trên mạng xã hội.

Trước khi vướng loạt ồn ào, Miu Lê từng chia sẻ cô luôn xem việc giữ gìn hình ảnh là ưu tiên hàng đầu. Nữ ca sĩ cho biết bản thân ưu tiên xây dựng hình ảnh nghệ sĩ không scandal và không muốn phụ lòng sự tin tưởng của khán giả dành cho mình.