Miu Lê vướng ồn ào, số phận phim 'Đại tiệc trăng máu 8' về đâu?

Giữa lúc Miu Lê vướng ồn ào, tương lai phim “Đại tiệc trăng máu 8” và việc phát hành được nhiều khán giả quan tâm.

Ca sĩ, diễn viên Miu Lê đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi vướng nghi án sử dụng trái phép chất ma túy. Giữa lúc vụ việc chưa có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng, số phận của bộ phim “Đại tiệc trăng máu 8” có sự tham gia của Miu Lê cũng nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả.

Theo Người Lao Động, ông Đặng Trần Cường cho biết bộ phim "Đại tiệc trăng máu 8" đã được cấp Giấy phép phân loại phim số 14/GPPLP-CĐA/2026VN ngày 30/3/2026 theo đúng quy định tại Luật Điện ảnh 2022.

Ông Đặng Trần Cường cho biết thêm: "Sau khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra, Cục đánh giá mức độ ảnh hưởng để xử lý trên cơ sở Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành".

Trong khi đó, theo Tiền Phong, bà Mạc Thủy - Trưởng phòng Chiếu phim và Trưng bày điện ảnh (Trung tâm Chiếu phim Quốc gia) cho biết, đơn vị hiện vẫn giữ nguyên các suất chiếu trong ngày và đang phối hợp với nhà phát hành để thống nhất hướng xử lý tiếp theo, tùy thuộc vào diễn biến sự việc.

Về phía ê-kíp sản xuất, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh hiện đã khóa phần bình luận trên trang cá nhân sau khi vụ việc gây bàn tán trên mạng xã hội.

Miu Lê đóng vai một Tiktoker trong 'Đại tiệc trăng máu 8'. Ảnh: FB Miu Lê.

Theo dữ liệu từ Box Office Vietnam – đơn vị theo dõi phòng vé độc lập, “Đại tiệc trăng máu 8” hiện đạt doanh thu khoảng 32 tỷ đồng. Đây là con số đáng chú ý trong bối cảnh thị trường phim Việt cạnh tranh mạnh ở phòng vé.

Ồn ào của Miu Lê cũng khiến nhiều khán giả nhớ lại trường hợp của Thùy Tiên vào năm 2025. Khi đó, sau lùm xùm cá nhân của người đẹp, nhà sản xuất phim “Chốt đơn” đã sử dụng công nghệ AI để xử lý hình ảnh nhân vật Hoàng Linh do Thùy Tiên đảm nhận.

Tương lai của “Đại tiệc trăng máu 8” được cho là sẽ phụ thuộc lớn vào kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng cũng như phản ứng của khán giả trong thời gian tới.