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Số hóa - Xe

Honda UC3 từ 60 triệu tại Việt Nam, có nên bỏ SH để tậu xe máy điện?

Với giá ưu đãi khoảng 60 triệu đồng, hiệu năng ngang Honda SH 160cc, UC3 liệu có phải mẫu xe máy điện đầu tiên đủ sức khiến người dùng cân nhắc bỏ SH?

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá nhanh xe máy điện Honda UC3 tại Việt Nam.

Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố giá bán kích cầu cho mẫu xe máy điện UC3 ở mức 56,5-57,9 triệu đồng, thấp hơn khoảng 20 triệu đồng so với Honda SH 125i và thấp hơn gần 40 triệu đồng so với SH 160i. Đây cũng là lần đầu tiên Honda đưa một mẫu xe điện có giá bán, hiệu năng và hệ sinh thái sử dụng đủ gần với nhóm khách hàng vốn lâu nay xem SH là lựa chọn mặc định.

Theo công bố từ HVN, xe máy điện Honda UC3 sẽ chính thức mở bán từ tháng 7/2026 với giá niêm yết từ 80-81,4 triệu đồng, nhưng được áp dụng chương trình kích cầu giảm xuống còn khoảng 56,5-57,9 triệu đồng trong giai đoạn đầu.

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Honda UC3 từ 60 triệu tại Việt Nam, có nên bỏ SH để tậu xe máy điện?

Điều đáng chú ý là Honda không định vị UC3 như một mẫu xe điện giá rẻ. Xe được trang bị mô-tơ điện công suất tối đa 6 kW, tốc độ tối đa 82 km/h và khả năng tăng tốc được Honda công bố tương đương xe tay ga sử dụng động cơ xăng 160cc. Quãng đường hoạt động đạt khoảng 120-122 km sau mỗi lần sạc đầy.

Nếu chỉ xét nhu cầu sử dụng trong đô thị, những thông số của xe máy điện Honda UC3 đã tiệm cận nhóm khách hàng đang sử dụng hoặc cân nhắc các mẫu xe tay ga 125-160cc.

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Honda không định vị UC3 như một mẫu xe điện giá rẻ.

UC3 cũng sở hữu nhiều trang bị vốn thường xuất hiện trên các dòng xe ga cao cấp như màn hình TFT 5 inch kết nối Honda RoadSync, cốp chứa đồ 26 lít, cổng sạc USB-C, hệ thống phanh CBS, phanh tái sinh năng lượng cùng ba chế độ lái.

Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất của Honda SH chưa bao giờ nằm ở công suất động cơ. Trong nhiều năm qua, SH duy trì sức hút nhờ giá trị thương hiệu, khả năng giữ giá và tính thanh khoản cao trên thị trường xe cũ.

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Bên cạnh việc đầu tư hệ thống trạm sạc tại các thành phố lớn, Honda Việt Nam còn công bố kế hoạch triển khai chương trình thu mua lại và tái chế xe điện...

Đây là những yếu tố giúp nhiều người chấp nhận bỏ ra hơn 90 triệu đồng để sở hữu một chiếc SH 160i thay vì lựa chọn những mẫu xe có giá thấp hơn. Chính vì vậy, thách thức lớn nhất của UC3 không nằm ở việc chứng minh khả năng vận hành, mà là thuyết phục người dùng rằng một chiếc xe điện cũng có thể mang lại giá trị sử dụng và giá trị sở hữu lâu dài tương tự xe xăng.

Bên cạnh việc đầu tư hệ thống trạm sạc tại các thành phố lớn, hãng còn công bố kế hoạch triển khai chương trình thu mua lại và tái chế xe điện nhằm giảm bớt lo ngại về giá trị bán lại của khách hàng trong tương lai.

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Honda UC3 chưa phải đối thủ của SH về mặt doanh số hay hình ảnh thương hiệu.

Nhiều ý kiến đánh giá xe máy điện Honda UC3 chưa phải đối thủ trực tiếp của SH về mặt doanh số hay hình ảnh thương hiệu. Tuy nhiên, đây có thể là mẫu xe điện đầu tiên của Honda đủ sức tạo ra một câu hỏi mà trước đây ít người đặt ra: nếu cùng mang logo Honda, có hiệu năng đáp ứng nhu cầu đô thị, nhiều công nghệ hiện đại hơn và giá thấp hơn hàng chục triệu đồng, liệu người mua xe tay ga cao cấp có còn mặc định chọn SH như trước?

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