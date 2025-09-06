Hà Nội

Xe

Xpeng P7+ của Trung Quốc âm thầm thay linh kiện lỗi để "né" triệu hồi

Hệ thống lái của nhiều chiếc Xpeng P7+ tại Trung Quốc đang gặp lỗi nghiêm trọng, có thể khóa cứng khi đang di chuyển nhưng hãng vẫn không thừa nhận đây là lỗi.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu sedan điện Xpeng P7 tại Trung Quốc.

Hãng xe điện Trung Quốc Xpeng Motors đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích và phản ứng dữ dội từ người tiêu dùng, liên quan đến lỗi hệ thống lái nghiêm trọng trên dòng sedan P7+. Tuy nhiên, thay vì triển khai triệu hồi để khắc phục, thương hiệu này đang bị tố âm thầm thay thế linh kiện lỗi.

Thông tin này được đưa ra bởi trang Economic Information Daily. Theo phản ánh của nhiều người dùng, hệ thống trợ lực lái điện của những chiếc Xpeng P7+ gặp hiện tượng dừng hoạt động, thậm chí khóa cứng khi xe đang di chuyển.

1-6633.jpg
“Xpeng đang đánh cược với mạng sống của chúng tôi”, một chủ xe tại Thâm Quyến chia sẻ với Economic Information Daily.

Đứng trước hàng loạt phản ánh đi kèm bằng chứng cho thấy lỗi này không chỉ xuất hiện hiếm hoi trên một vài chiếc P7+, Xpeng vẫn phủ nhận. Hãng xe điện Trung Quốc này không cho rằng đây là lỗi mang tính chất hệ thống, nên không cần triển khai chiến dịch triệu hồi.

Thế nhưng theo cuộc điều tra của Economic Information Daily, Xpeng âm thầm bôi thêm keo vào các bộ phận liên quan và thay thế hệ thống lái bị lỗi cho những chủ xe phản ánh gay gắt nhất, trong quá trình bảo dưỡng định kỳ. Tuy nhiên kể cả khi đã thay mới, một số người dùng cho biết xe vẫn “tái phát” chỉ sau 2 tuần.

“Xpeng đang đánh cược với mạng sống của chúng tôi”, một chủ xe tại Thâm Quyến chia sẻ với Economic Information Daily. Người dùng này cho biết vô-lăng chiếc P7+ đang sử dụng di chuyển bất thường sau khi xe chuyển làn, gây nguy hiểm cho việc lái xe.

2-5867.jpg
Giới chuyên gia Trung Quốc nhận định, cách xử lý của Xpeng có thể là nỗ lực né tránh quy định triệu hồi tại đất nước tỷ dân.

Khi đối chất với nhiều khách hàng tại trụ sở chính (Quảng Châu), ông Lei Changliang – trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng của Xpeng đùn đẩy trách nhiệm. Vị này khẳng định rằng quy trình triệu hồi được quyết định bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền, và các trung tâm dịch vụ sẽ đảm nhận vai trò bảo dưỡng, sửa chữa chứ không phải công ty mẹ.

Giới chuyên gia Trung Quốc nhận định, cách xử lý của Xpeng có thể là nỗ lực né tránh quy định triệu hồi tại đất nước tỷ dân. Việc âm thầm “vá lỗi” riêng lẻ có thể giúp hãng xe này giảm chi phí, đồng thời tránh lọt vào tầm ngắm của các cơ quan chức năng.

Đáng nói rằng đây không phải là vấn đề duy nhất mà Xpeng đang gặp phải. Trong bối cảnh các cơ quan quản lý đang tăng cường giám sát các bản cập nhật phần mềm OTA cho xe thông minh, hệ thống “Xinghe” của Xpeng đã có tới 9 bản cập nhật lớn trong chưa đầy 9 tháng, tạo nghi vấn liệu hãng xe này có đăng ký đầy đủ các bản cập nhật này theo quy định hay không.

3-4574.jpg
P7+ là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của Xpeng.

Xpeng Motors là một trong những nhà sản xuất xe năng lượng mới (NEV) của Trung Quốc. Thương hiệu khởi nghiệp (startup) này gây chú ý khi bán được 197.189 xe trong nửa đầu năm 2025, hoàn thành hơn 51% mục tiêu được đề ra của năm (380.000 chiếc).

Trong đó, P7+ là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của Xpeng, góp công lớn giúp thương hiệu này ghi nhận kết quả bán hàng nửa đầu năm 2025 vượt qua tổng doanh số cả năm 2024.

