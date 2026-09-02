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[GALLERY] Trở lại TP HCM sau lễ, dòng người kẹt cứng ở phà Cát Lái

Xã hội

[GALLERY] Trở lại TP HCM sau lễ, dòng người kẹt cứng ở phà Cát Lái

Hàng nghìn người từ các tỉnh đổ về TP HCM sau kỳ nghỉ lễ, khiến phà Cát Lái chật kín phương tiện. Trên những chiếc xe máy nhiều em nhỏ mệt mỏi, thiếp ngủ...

Xuân Danh
Chiều 2/9, hàng nghìn người dân trở lại TP HCM làm việc, học tập sau kì nghỉ Tết độc lập khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ rơi vào cảnh ùn tắc. Tại khu vực phà Cát Lái nối TP Đồng Nai với TP HCM, tình trạng ùn ứ kéo dài 2km trên đường Lý Thái Tổ thuộc xã Đại Phước, TP Đồng Nai.
Chiều 2/9, hàng nghìn người dân trở lại TP HCM làm việc, học tập sau kì nghỉ Tết độc lập khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ rơi vào cảnh ùn tắc. Tại khu vực phà Cát Lái nối TP Đồng Nai với TP HCM, tình trạng ùn ứ kéo dài 2km trên đường Lý Thái Tổ thuộc xã Đại Phước, TP Đồng Nai.
Theo ghi nhận lúc 15h, dòng người và xe cộ theo hướng từ Đồng Nai đi TP HCM nhích từng chút một trong bầu không khí ngột ngạt.
Theo ghi nhận lúc 15h, dòng người và xe cộ theo hướng từ Đồng Nai đi TP HCM nhích từng chút một trong bầu không khí ngột ngạt.
Trên các xe máy, người lớn chở theo con nhỏ, phía trước, phía sau chất đầy balô, túi xách, thùng quà quê; có xe còn buộc thêm cả bao tải, thùng xốp lỉnh kỉnh, khiến việc di chuyển càng thêm vất vả giữa dòng xe đông đúc.
Trên các xe máy, người lớn chở theo con nhỏ, phía trước, phía sau chất đầy balô, túi xách, thùng quà quê; có xe còn buộc thêm cả bao tải, thùng xốp lỉnh kỉnh, khiến việc di chuyển càng thêm vất vả giữa dòng xe đông đúc.
Trẻ em theo cha mẹ trở lại TP HCM mệt mỏi sau chặng đường dài.
Trẻ em theo cha mẹ trở lại TP HCM mệt mỏi sau chặng đường dài.
Sự mệt mỏi sau hành trình dài bằng xe máy của chàu bé cùng người thân chờ qua phà để về lại TP HCM.
Sự mệt mỏi sau hành trình dài bằng xe máy của chàu bé cùng người thân chờ qua phà để về lại TP HCM.
Hàng dài ô tô xếp hàng chờ qua phà Cát Lái.
Hàng dài ô tô xếp hàng chờ qua phà Cát Lái.
Xe cộ xếp hàng dài chờ qua phà. Nguyên nhân lượng xe đổ về qua phà Cát Lái đông đúc là do các hướng đường ở Đồng Nai, Lâm Đồng... lên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây bị hạn chế lưu thông để tránh quá tải tuyến cao tốc theo hướng các tỉnh về lại TP HCM.
Xe cộ xếp hàng dài chờ qua phà. Nguyên nhân lượng xe đổ về qua phà Cát Lái đông đúc là do các hướng đường ở Đồng Nai, Lâm Đồng... lên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây bị hạn chế lưu thông để tránh quá tải tuyến cao tốc theo hướng các tỉnh về lại TP HCM.
Nhiều tài xế ô tô rời khỏi xe trong lúc chờ tới lượt qua phà.
Nhiều tài xế ô tô rời khỏi xe trong lúc chờ tới lượt qua phà.
Để giảm tải áp lực, lực lượng Thanh niên xung phong đã xuống khu vực cách bến hàng trăm mét bán vé thủ công, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi tại cổng.
Để giảm tải áp lực, lực lượng Thanh niên xung phong đã xuống khu vực cách bến hàng trăm mét bán vé thủ công, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi tại cổng.
“Tôi đi từ sớm nhưng chờ gần 1 tiếng để đến lượt qua phà. Chờ đợi dưới thời tiết oi bức nên đứa con nhỏ mệt bơ phờ”, anh Lý Thành cho biết.
“Tôi đi từ sớm nhưng chờ gần 1 tiếng để đến lượt qua phà. Chờ đợi dưới thời tiết oi bức nên đứa con nhỏ mệt bơ phờ”, anh Lý Thành cho biết.
Trái ngược với khu vực phà Cát Lái, tại cửa ngõ phía Tây đường Lê Khả Phiêu (Quốc lộ 1 cũ, phường Bình Chánh), người dân trở lại thành phố đông nhưng không xảy ra kẹt xe.
Trái ngược với khu vực phà Cát Lái, tại cửa ngõ phía Tây đường Lê Khả Phiêu (Quốc lộ 1 cũ, phường Bình Chánh), người dân trở lại thành phố đông nhưng không xảy ra kẹt xe.
Tại các giao lộ chờ đèn tín hiệu có tình trạng đông xe nhưng không ùn ứ nghiêm trọng. Một vài thời điểm lượng xe đông ùn nhẹ và được lực lượng CSGT điều tiết, phân luồng ngay sau đó...
Tại các giao lộ chờ đèn tín hiệu có tình trạng đông xe nhưng không ùn ứ nghiêm trọng. Một vài thời điểm lượng xe đông ùn nhẹ và được lực lượng CSGT điều tiết, phân luồng ngay sau đó...
Tại sân bay Tân Sơn Nhất (phường Tân Bình) đây là ngày cao điểm phục vụ việc đi lại của người dân nhưng không có cảnh đông đúc.
Tại sân bay Tân Sơn Nhất (phường Tân Bình) đây là ngày cao điểm phục vụ việc đi lại của người dân nhưng không có cảnh đông đúc.
Đây là ngày cao điểm khách trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy diện mạo sân bay có phần khác với những hình dung về một ngày cao điểm. Hành khách kéo vali, đẩy xe hành lý di chuyển liên tục nhưng không tạo thành những dòng người chen chúc.
Đây là ngày cao điểm khách trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy diện mạo sân bay có phần khác với những hình dung về một ngày cao điểm. Hành khách kéo vali, đẩy xe hành lý di chuyển liên tục nhưng không tạo thành những dòng người chen chúc.
Các khu vực đón trả khách cũng không ghi nhận cảnh phương tiện nối dài. Việc phân luồng, bố trí khu vực đón xe cá nhân và xe dịch vụ giúp hành khách nhanh chóng rời sân bay.
Các khu vực đón trả khách cũng không ghi nhận cảnh phương tiện nối dài. Việc phân luồng, bố trí khu vực đón xe cá nhân và xe dịch vụ giúp hành khách nhanh chóng rời sân bay.
Tại các tuyến đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất (phường Tân Bình) trong chiều nay lượng phương tiện cũng không đông, người dân di chuyển thuận lợi.
Tại các tuyến đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất (phường Tân Bình) trong chiều nay lượng phương tiện cũng không đông, người dân di chuyển thuận lợi.
Xuân Danh
#kẹt xe #TP HCM #Ùn tắc giao thông TP HCM #Phà Cát Lái #Làn đường cao tốc #Giao thông cửa ngõ

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