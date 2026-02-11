Jack "tái xuất" kết hợp với Trường Giang, khán giả phản ứng thế nào?

Việc Jack thể hiện ca khúc nhạc phim "Nhà ba tôi một phòng" – dự án điện ảnh do Trường Giang sản xuất và đóng chính gây ra ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Tối ngày 10/2, trên fanpage chính thức, Trường Giang thông báo Jack sẽ thể hiện bài hát "Đứa trẻ mùa đông chí" - ca khúc nhạc phim Nhà ba tôi một phòng. “Ai cũng từng là một đứa trẻ. Trân trọng công bố phim Nhà ba tôi một phòng OST by Trịnh Trần Phương Tuấn”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự mong đợi, cho rằng với chất giọng đặc trưng, Jack có thể mang đến một ca khúc giàu cảm xúc, góp phần hỗ trợ tốt cho mạch phim mang màu sắc gia đình.

Jack kết hợp cùng Trường Giang (trái). Ảnh: FB Trường Giang.

Một số người hâm mộ để lại bình luận tích cực, cho biết họ đặc biệt quan tâm đến phần nhạc phim và sẵn sàng ủng hộ dự án khi Jack góp giọng. Nhiều ý kiến kỳ vọng ca khúc sẽ tạo điểm nhấn cảm xúc, giúp bộ phim đến gần hơn với khán giả.

Tuy nhiên, bên cạnh sự ủng hộ, không ít cư dân mạng tỏ ra hoài nghi trước sự lựa chọn của Trường Giang. Một số ý kiến cho rằng Jack từng vướng ồn ào đời tư trong quá khứ, trong khi Nhà ba tôi một phòng là bộ phim khai thác đề tài gia đình, tình cảm. Sự đối lập này khiến một bộ phận khán giả lo ngại về mức độ phù hợp của Jack với tinh thần của bộ phim.

Ở góc nhìn trung lập, nhiều khán giả cho rằng nhạc phim nên được đánh giá dựa trên chất lượng và mức độ hòa hợp với nội dung, thay vì xuất phát từ những tranh cãi bên lề. Theo nhóm ý kiến này, nếu Jack thể hiện trọn vẹn ca khúc, góp phần nâng đỡ cảm xúc người xem, những hoài nghi ban đầu có thể dần được xoa dịu.

Việc hợp tác với Jack cũng được cho là Trường Giang sẵn sàng bước ra khỏi 'vùng an toàn', chấp nhận đối mặt với những phản ứng trái chiều để mang đến một sản phẩm giải trí có màu sắc mới. Sau cùng, hiệu ứng của sự kết hợp này sẽ phụ thuộc vào chất lượng ca khúc nhạc phim và cách nó hòa quyện với câu chuyện mà Nhà ba tôi một phòng muốn truyền tải tới khán giả.