Trường Giang - Nhã Phương đón con thứ ba chào đời

Giải trí

Trường Giang - Nhã Phương đón con thứ ba chào đời

Trường Giang khóc rất nhiều vì quá lo sợ khi theo dõi Nhã Phương sinh con từ xa. Hiện tại, nam diễn viên hài hạnh phúc vì vợ con đều bình an.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Trường Giang xác nhận Nhã Phương đã sinh con thứ ba. Nam diễn viên xin lỗi vợ con vì không thể ở bên lúc vợ vượt cạn. Anh viết: "Xin lỗi yêu thương vì một lần nữa lại không thể cạnh em đón con chào đời! Xin lỗi các con vì đã để mẹ các con đón tiếng khóc chào đời của các con mà không có ba bên cạnh. Ba tệ quá". Ảnh: FB Nhã Phương.
Trường Giang nhắn nhủ Nhã Phương: "Đêm trước nhìn mẹ qua điện thoại, ba nể phục và tự hào vô cùng. Người mạnh mẽ kiên cường nhất trong nhà mình hoá ra là mẹ các con, Ba khóc nhiều vì đã quá lo sợ. Giờ thì hạnh phúc rồi. Mẹ và em bình an. Yêu thương ơi! Ba thiên thần đã ra đời bằng tình yêu sâu đậm, sự hy sinh và lòng vị tha mà em đã dành cho anh!". Ảnh: FB Nhã Phương.
Trường Giang không thể ở bên cạnh vợ con vì lịch trình công việc. Anh viết: "Thôi thì thương ba, cho ba xin phép trọn vẹn lại với ân tình mà khán giả đã dành cho ba. Cho ba hết mình với tất cả những gì mà tâm ba đã mong ước". Ảnh: FB Nhã Phương.
Sau khi vượt cạn thành công, Nhã Phương chia sẻ: "Chào con, thiên thần thứ 3 của gia đình. Cứ ngỡ là "tập 3" rồi thì mẹ sẽ bình tĩnh hơn, kinh nghiệm hơn. Nhưng không, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên. Vẫn là cảm giác hồi hộp, vẫn là sự bỡ ngỡ đến run rẩy khi lần đầu tiên được chạm vào con, ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ này". Ảnh: FB Nhã Phương.
Nhã Phương hạnh phúc vỡ òa. "Hạnh phúc vì gia đình mình lại đón thêm một thành viên mới. Và hạnh phúc hơn cả là vì ba Tí, hai anh chị và cả nhà mình luôn ở đó, trao cho mẹ sức mạnh để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng này. Gia đình mình yêu con rất nhiều", nữ diễn viên nhắn nhủ con thứ ba. Ảnh: FB Nhã Phương.
Trước đó, Nhã Phương cho biết, Trường Giang đã cẩn thận sắp xếp lịch trống tới 12 ngày để đón con thứ ba. Tuy nhiên, nhóc tì vẫn chưa chào đời dù đã quá 2 ngày dự sinh. Ảnh: Mạnh Bi.
Nhã Phương viết: "Vài ngày trước mong em bé của ba mẹ chào đời nhanh một chút, hôm nay lại mong con ráng chờ ba thêm một chút. Cả nhà đoán xem em bé có chờ ba Tí về không nhé?". Ảnh: Mạnh Bi.
Nhã Phương chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình trước ngày lâm bồn. Ảnh: Mạnh Bi.
Thu Cúc (tổng hợp)
