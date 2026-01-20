Anh Tú Atus đóng phim Tết của Trường Giang

Hà Nội

Giải trí

Sự nghiệp nghệ thuật của Anh Tú Atus không ngừng thăng hoa. Mới đây, chồng Diệu Nhi góp mặt trong phim Nhà ba tôi một phòng.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo VOV, trong Nhà ba tôi một phòng, Anh Tú đóng vai Phát - một chàng trai trẻ trung, có phần tinh nghịch. Ảnh: FB Anh Tú Atus.
Nhân vật do Anh Tú Atus đảm nhận không chỉ là tuyến tình cảm song hành cùng An (Đoàn Minh Anh) mà còn trở thành “điểm va chạm” quan trọng trong cấu trúc gia đình ông Thạch (Trường Giang). Ảnh: Tiền Phong.
An lặng lẽ giấu ba để hẹn hò cùng Phát. Hành động nhỏ này đã vô tình chạm vào “luật bất thành văn” lớn nhất của gia đình là không được nói dối. Ảnh: Tiền Phong.
Mối quan hệ trong trẻo của An - Phát nhanh chóng biến thành chuỗi tình huống tréo ngoe, nơi sự vụng về của tuổi mới lớn va vào nỗi lo lắng của người làm cha. Ảnh: Tiền Phong.
Vai diễn của Anh Tú Atus hứa hẹn tạo nên chuỗi tình huống hài hước. Ảnh: Tiền Phong.
Một số dự án phim ảnh nổi bật của Anh Tú trước Nhà ba tôi một phòng gồm Hoàng tử quỷ, Cua lại vợ bầu, Siêu lừa gặp siêu lầy, Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử, Gặp lại chị bầu. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam.
Trong cuộc phỏng vấn với Phụ Nữ Thủ Đô, chồng Diệu Nhi cho biết, khi còn học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, anh thường được giao những dạng vai tính cách. Vai chính diện đa phần giao cho bạn khác. Sau này khi đóng phim điện ảnh, hầu như Anh Tú Atus được giao vai chính diện. Ảnh: FB Anh Tú Atus.
Anh Tú Atus chia sẻ trên Người Lao Động, bất kỳ kịch bản nào nhận được cũng đưa cho Diệu Nhi đọc. Cả hai cùng bàn luận, định hướng cách phát triển nhân vật. Ảnh: FB Anh Tú Atus.
Trong cuộc phỏng vấn với Saostar, Anh Tú cho biết, trong tương lai, anh vẫn nghĩ bản thân là diễn viên. "Với âm nhạc thì tôi xem như đây là niềm vui chứ sẽ không chiếm toàn bộ. Kiểu như ngày xưa mình làm một mình, giờ có anh em thì làm cùng anh em thôi", nam diễn viên trải lòng. Ảnh: FB Diệu Nhi.
