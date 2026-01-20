Anh Tú Atus đóng phim Tết của Trường Giang

Sự nghiệp nghệ thuật của Anh Tú Atus không ngừng thăng hoa. Mới đây, chồng Diệu Nhi góp mặt trong phim Nhà ba tôi một phòng.
VinFast VF MPV 7 được xem là phiên bản gia đình của dòng xe dịch vụ Limo Green hiện đang được các đại lý chào mời đặc cọc với mức giá dự kiến từ 819 triệu đồng.
Hóa thân vào concept nàng thơ, hot girl Tô Đát Kỷ một lần nữa khẳng định đẳng cấp nhan sắc 'hồng nhan họa thủy' khiến bất cứ ai cũng phải ngẩn ngơ.
Mới đây, 'hot girl trứng rán' Trần Thanh Tâm khiến dân mạng ngỡ ngàng với nhan sắc mẹ bỉm sữa đầy mặn mà trong bộ ảnh Tết bên thiên thần nhỏ.
Kiều Minh Tuấn mất cha khi còn nhỏ. Nam diễn viên từng không có vai diễn, ngày chỉ ăn một bữa mì tôm vào thời kỳ khởi nghiệp diễn xuất.
Châu Bùi của 10 năm trước đã là một 'biểu tượng thời trang' chính hiệu với thần thái và gu ăn mặc cực kỳ mãn nhãn.
Một ngôi làng Trung Cổ đã bị bỏ hoang từ thế kỷ 15 vừa được khai quật, mang đến những hiểu biết mới về đời sống cộng đồng xưa ở Anh.
Giữa những cánh rừng lá kim, chim mỏ chéo (Loxia curvirostra) gây tò mò bởi chiếc mỏ kỳ lạ và lối sống khác thường.
Sau khi những hình ảnh Hyundai SantaFe 2027 bị rò rỉ, mới đây các tay săn ảnh tiếp tục ghi lại được loạt ảnh nội thất của mẫu SUV này khi đang chạy thử tại Mỹ.
Nhìn không khác những cành củi khô nhưng nhiều cây mai vẫn được khách hàng trả giá vài trăm triệu đến vài tỷ đồng.
Không sở hữu thân hình 'mình hạc xương mai' theo quy chuẩn số đông, Cố Hữu Vi vẫn chứng minh sức hút mãnh liệt nhờ gu thời trang tôn vinh đường cong đầy tự tin.
Nữ ca sĩ Phương Thanh đa tài, cát-sê cao ngất ngưởng vào ngày nổi tiếng. Mới đây, cô gây chú ý khi đóng phim Con kể ba nghe.
'Đu trend' nhìn lại 2016, fashionista Lâm Minh khiến dân mạng bất ngờ bởi nhan sắc lạ lẫm, khác xa vẻ sắc sảo hiện tại.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân gan dạ, thậm chí có chút liều lĩnh khi dám làm điều nhiều người cho rằng không thể.
Villa của Tóc Tiên tại Đà Lạt được cho là vẫn đang khai thác lưu trú, dù không còn được truyền thông rầm rộ hay cập nhật thường xuyên như trước.
Khi khai quật những ngôi mộ trẻ em ở Siberia có niên đại từ thế kỷ 5 - 8, các nhà khảo cổ đã tìm thấy kho báu tùy táng giá trị.
Xuất hiện trong loạt ảnh mới, Karen Nguyễn gây ấn tượng mạnh khi diện áo dài trắng tinh khôi, khoe trọn vẻ đẹp nền nã, dịu dàng.
Hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Nguyệt Anh hạnh phúc nhận lời cầu hôn của bạn trai Quách Công Lịch.
Tộc người Yoruba là một trong những cộng đồng lâu đời nhất Tây Phi, nổi bật với lịch sử, tín ngưỡng và nghệ thuật đặc sắc.
Khoai lang (Ipomoea batatas) là loài cây lương thực quen thuộc, gắn bó với lịch sử văn minh nhân loại và ẩn chứa nhiều đặc điểm sinh học đáng kinh ngạc.
Không phải USD hay Bitcoin, Elon Musk cho rằng năng lượng mới là đồng tiền thực sự của tương lai khi AI và robot thay thế lao động con người.