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[GALLERY] Toyota Tundra 2027 thêm lựa chọn tiết kiệm hơn cho dân mê off-road

Số hóa - Xe

[GALLERY] Toyota Tundra 2027 thêm lựa chọn tiết kiệm hơn cho dân mê off-road

Ngoại hình được tinh chỉnh nhẹ, công nghệ nâng cấp cùng gói Trailhunter hoàn toàn mới là những điểm đáng chú ý trên mẫu bán tải cỡ lớn Toyota Tundra 2027.

Tâm Võ
Bán tải cỡ lớn Tundra của Toyota đã lép vế trong cuộc đua doanh số tại Mỹ năm 2025, không chỉ trước các đối thủ đến từ Detroit mà còn xếp sau cả "đàn em" Tacoma. Có lẽ bản nâng cấp nhẹ dành cho đời 2027 cùng gói Trailhunter mới sẽ giúp mẫu xe này cải thiện vị trí tại thị trường Mỹ.
Bán tải cỡ lớn Tundra của Toyota đã lép vế trong cuộc đua doanh số tại Mỹ năm 2025, không chỉ trước các đối thủ đến từ Detroit mà còn xếp sau cả "đàn em" Tacoma. Có lẽ bản nâng cấp nhẹ dành cho đời 2027 cùng gói Trailhunter mới sẽ giúp mẫu xe này cải thiện vị trí tại thị trường Mỹ.
Gói Trailhunter vốn đã xuất hiện trên các mẫu xe Toyota khác như 4Runner và Tacoma. Trên Tundra, gói trang bị mới này được phát triển từ phiên bản SR5 có giá dễ tiếp cận, đồng thời được bổ sung hàng loạt trang bị phục vụ khả năng vận hành ngoài đường nhựa.
Gói Trailhunter vốn đã xuất hiện trên các mẫu xe Toyota khác như 4Runner và Tacoma. Trên Tundra, gói trang bị mới này được phát triển từ phiên bản SR5 có giá dễ tiếp cận, đồng thời được bổ sung hàng loạt trang bị phục vụ khả năng vận hành ngoài đường nhựa.
Ngoài ra, khách hàng sẽ nhận được bộ lốp Michelin LTX Trail, hệ thống treo nâng cấp của Old Man Emu, móc cứu hộ phía trước cùng các tấm bảo vệ bổ sung dưới gầm xe khi mua Toyota Tundra 2027 với gói Trailhunter.
Ngoài ra, khách hàng sẽ nhận được bộ lốp Michelin LTX Trail, hệ thống treo nâng cấp của Old Man Emu, móc cứu hộ phía trước cùng các tấm bảo vệ bổ sung dưới gầm xe khi mua Toyota Tundra 2027 với gói Trailhunter.
Toyota cũng trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ off-road như hệ thống lựa chọn đa địa hình Multi-Terrain Select, hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình Crawl Control và khóa vi sai cầu sau. Bộ mâm màu đồng cùng các chi tiết nhận diện riêng giúp phiên bản này khác biệt so với các biến thể còn lại trong dải sản phẩm.
Toyota cũng trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ off-road như hệ thống lựa chọn đa địa hình Multi-Terrain Select, hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình Crawl Control và khóa vi sai cầu sau. Bộ mâm màu đồng cùng các chi tiết nhận diện riêng giúp phiên bản này khác biệt so với các biến thể còn lại trong dải sản phẩm.
Ý tưởng của gói Trailhunter là mang đến một lựa chọn dễ tiếp cận hơn cho những người muốn bước vào thế giới off-road. Điều này đồng nghĩa với việc phiên bản này nhiều khả năng sẽ được định vị dưới TRD Pro cả về giá bán lẫn khả năng vận hành.
Ý tưởng của gói Trailhunter là mang đến một lựa chọn dễ tiếp cận hơn cho những người muốn bước vào thế giới off-road. Điều này đồng nghĩa với việc phiên bản này nhiều khả năng sẽ được định vị dưới TRD Pro cả về giá bán lẫn khả năng vận hành.
Bên cạnh gói Trailhunter mới, Toyota Tundra đời 2027 còn được tinh chỉnh nhẹ ở phần đầu xe. Những thay đổi chủ yếu gồm việc bố trí lại đèn báo rẽ cùng một số điều chỉnh nhỏ trên lưới tản nhiệt, cản trước và cản sau. Toyota cũng nâng cấp thanh đèn LED gắn trên lưới tản nhiệt và bổ sung tùy chọn đèn sương mù RIGID...
Bên cạnh gói Trailhunter mới, Toyota Tundra đời 2027 còn được tinh chỉnh nhẹ ở phần đầu xe. Những thay đổi chủ yếu gồm việc bố trí lại đèn báo rẽ cùng một số điều chỉnh nhỏ trên lưới tản nhiệt, cản trước và cản sau. Toyota cũng nâng cấp thanh đèn LED gắn trên lưới tản nhiệt và bổ sung tùy chọn đèn sương mù RIGID...
Tuy nhiên, nếu không ấn tượng với thiết kế của Toyota Tundra đời cũ thì những thay đổi này khó tạo nên khác biệt đáng kể. Trong khi đó, các nâng cấp về công nghệ trong khoang lái có thể là điểm hấp dẫn hơn. Tất cả các phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn màn hình thông tin giải trí 14 inch sử dụng nền tảng đa phương tiện mới nhất của Toyota.
Tuy nhiên, nếu không ấn tượng với thiết kế của Toyota Tundra đời cũ thì những thay đổi này khó tạo nên khác biệt đáng kể. Trong khi đó, các nâng cấp về công nghệ trong khoang lái có thể là điểm hấp dẫn hơn. Tất cả các phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn màn hình thông tin giải trí 14 inch sử dụng nền tảng đa phương tiện mới nhất của Toyota.
Bên cạnh đó là hệ thống hỗ trợ kết nối 5G của AT&amp;T cho phép tùy chỉnh các tiện ích hiển thị trên màn hình và nâng cấp khả năng điều khiển bằng giọng nói thông qua câu lệnh "Hey Toyota". Tính năng Drive Recorder tích hợp cũng trở thành trang bị tiêu chuẩn, có thể ghi lại các đoạn video dài 20 giây bằng hệ thống camera bên ngoài xe. Hệ thống này có thể kích hoạt thủ công hoặc tự động khi cần.
Bên cạnh đó là hệ thống hỗ trợ kết nối 5G của AT&T cho phép tùy chỉnh các tiện ích hiển thị trên màn hình và nâng cấp khả năng điều khiển bằng giọng nói thông qua câu lệnh "Hey Toyota". Tính năng Drive Recorder tích hợp cũng trở thành trang bị tiêu chuẩn, có thể ghi lại các đoạn video dài 20 giây bằng hệ thống camera bên ngoài xe. Hệ thống này có thể kích hoạt thủ công hoặc tự động khi cần.
Toyota cho biết gói an toàn Safety Sense 4.0 hiện cũng được trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng xe bán tải này, mang đến nhiều cải tiến cho các hệ thống hỗ trợ người lái. Khách hàng vẫn có thể lựa chọn giữa 2 tùy chọn động cơ của Toyota Tundra 2027.
Toyota cho biết gói an toàn Safety Sense 4.0 hiện cũng được trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng xe bán tải này, mang đến nhiều cải tiến cho các hệ thống hỗ trợ người lái. Khách hàng vẫn có thể lựa chọn giữa 2 tùy chọn động cơ của Toyota Tundra 2027.
Đầu tiên là động cơ xăng V6, tăng áp kép, cho công suất tối đa 389 mã lực. Thứ hai là hệ truyền động hybrid i-Force Max với công suất 437 mã lực. Toyota sẽ công bố thêm các thông tin về giá bán và thông số kỹ thuật chi tiết của dòng xe bán tải này vào mùa thu năm nay.
Đầu tiên là động cơ xăng V6, tăng áp kép, cho công suất tối đa 389 mã lực. Thứ hai là hệ truyền động hybrid i-Force Max với công suất 437 mã lực. Toyota sẽ công bố thêm các thông tin về giá bán và thông số kỹ thuật chi tiết của dòng xe bán tải này vào mùa thu năm nay.
Video: Giới thiệu xe bán tải cỡ lớn Toyota Tundra thế hệ mới.
Tâm Võ
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