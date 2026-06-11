[GALLERY] Top 10 xe tăng mạnh nhất thế giới năm 2026

Xe tăng bị cho là lỗi thời trước UAV và tên lửa chống tăng, nhưng các mẫu tăng thế hệ mới chứng minh điều ngược lại bằng công nghệ bảo vệ và hỏa lực hiện đại.