Xe tăng Israel đối mặt tổn thất nặng nề tại Lebanon

Lực lượng thiết giáp Israel đang đối mặt với những tổn thất nặng nề nhất trong hơn 40 năm, sau hàng loạt cuộc phục kích do Hezbollah thực hiện tại miền Nam Lebanon.

Theo Military Watch, 21 xe tăng chủ lực Merkava đã bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa chỉ trong ngày 26/3, đánh dấu một trong những giai đoạn khó khăn nhất của lực lượng thiết giáp Israel kể từ sau chiến tranh Lebanon năm 1982.

Phục kích nhiều lớp, đánh vào điểm yếu

Hezbollah được cho là đã triển khai chiến thuật phục kích bài bản, kết hợp tên lửa chống tăng dẫn đường (ATGM), UAV trinh sát và hỏa lực hỗ trợ.

Các đòn đánh thường diễn ra theo kịch bản tấn công xe dẫn đầu và xe chốt đội hình, khóa chặt đội hình thiết giáp và tiếp tục bắn vào lực lượng cứu hộ và tăng viện

Trong một số trận đánh, nhóm này tuyên bố phá hủy nhiều xe Merkava cùng phương tiện công binh, buộc lực lượng Israel phải rút lui khỏi khu vực giao tranh.

Xe tăng Merkava IV của quân đội Israel ở gần biên giới Lebanon.

Giới phân tích cho rằng địa hình đồi núi và đô thị tại Lebanon đã giúp Hezbollah triệt tiêu lợi thế cơ động và giáp bảo vệ của xe tăng.

Các loại tên lửa như Kornet, Metis-M hay RPG-29 được xem là vũ khí chủ lực trong các đòn phục kích. Chiến thuật của Hezbollah khi sử dụng các loại tên lửa chống tăng là tấn công từ sườn hoặc phía sau, phóng nhiều đạn liên tiếp để xuyên hệ thống phòng vệ và kết hợp UAV để xác định và hiệu chỉnh mục tiêu.

Dù Merkava được đánh giá là một trong những xe tăng an toàn nhất thế giới, thực tế chiến trường cho thấy ngay cả các thiết kế hiện đại cũng khó chống đỡ khi bị tấn công đồng loạt.

Tổn thất và tranh cãi

Số lượng xe tăng bị phá hủy hiện chưa được Israel xác nhận chính thức, song nhiều nguồn cho rằng con số có thể lên tới hàng chục chiếc.

Dù số liệu còn tranh cãi, các chuyên gia thống nhất rằng mức độ thiệt hại hiện nay là rất nghiêm trọng, đặc biệt khi xảy ra trong thời gian ngắn.

Xe tăng Merkava bị các lực lượng bán quân sự Palestine phá hủy ở Dải Gaza.

Điều này phản ánh sự thay đổi của chiến tranh hiện đại, nơi các lực lượng phi nhà nước vẫn có thể gây thiệt hại lớn bằng vũ khí chi phí thấp. Trong khi đó vai trò xe tăng trong quân đội Israel bị đặt dấu hỏi.

Các tổn thất mới đang làm dấy lên tranh luận về vai trò của xe tăng trong chiến tranh hiện đại. Thực tế cho thấy xe tăng dễ bị tổn thương trước ATGM hiện đại, UAV giúp phát hiện mục tiêu nhanh và chính xác hơn và địa hình đô thị làm giảm hiệu quả tác chiến.

Nhiều chuyên gia cho rằng xe tăng vẫn cần thiết, nhưng phải hoạt động trong hệ thống hiệp đồng chặt chẽ với bộ binh, UAV và phòng không.

Xu hướng chiến tranh mới

Các diễn biến tại Lebanon cho thấy một xu hướng rõ rệt: chi phí tiêu diệt thấp hơn nhiều so với chi phí bảo vệ.

Một tên lửa chống tăng giá vài chục nghìn USD có thể phá hủy xe tăng trị giá hàng triệu USD, tạo ra bất cân xứng lớn trên chiến trường.

Những tổn thất của Israel cho thấy xe tăng - biểu tượng sức mạnh truyền thống - đang phải thích nghi trước các mối đe dọa mới.

Nếu không thay đổi cách sử dụng và tăng cường bảo vệ trước UAV và tên lửa, các lực lượng thiết giáp hiện đại có thể tiếp tục đối mặt với những tổn thất tương tự trong tương lai.