[GALLERY] Ứng dụng từng “phải cài” trên Android giờ nên bỏ ngay

Phần mềm diệt virus từng rất phổ biến trên Android, nhưng năm 2026 nhiều chuyên gia cho rằng người dùng phổ thông không còn cần thiết phải cài nữa.

Thiên Trang (TH)
Trong nhiều năm, các ứng dụng diệt virus gần như là thứ đầu tiên người dùng cài đặt khi mua smartphone Android mới, tuy nhiên đến năm 2026, quan điểm này đang dần thay đổi khi hệ điều hành Android hiện đại đã được tích hợp hàng loạt lớp bảo mật đủ mạnh cho phần lớn người dùng phổ thông.
Theo nhiều chuyên gia công nghệ, các phần mềm diệt virus bên thứ ba hiện không còn mang lại quá nhiều lợi ích thực tế như trước, bởi Android giờ đây đã sở hữu hệ thống bảo mật tích hợp hoạt động liên tục để phát hiện mã độc, ngăn chặn hành vi nguy hiểm và bảo vệ dữ liệu người dùng ngay từ cấp độ hệ điều hành.
Một trong những “lá chắn” quan trọng nhất là Google Play Protect, dịch vụ bảo mật chạy ngầm có khả năng quét toàn bộ ứng dụng trên thiết bị, bao gồm cả các app cài ngoài Google Play Store để phát hiện mã độc, hành vi bất thường hoặc các quyền truy cập đáng ngờ.
Bên cạnh đó, Android còn được hỗ trợ bởi tính năng Google Safe Browsing giúp cảnh báo người dùng khi truy cập website lừa đảo, tải file độc hại hoặc bấm vào các liên kết phishing giả mạo, vốn đang là hình thức tấn công phổ biến và nguy hiểm nhất hiện nay trên môi trường số.
Không chỉ dựa vào AI và công nghệ quét mã độc, Google còn liên tục tung ra các bản vá bảo mật hàng tháng nhằm xử lý nhanh những lỗ hổng mới phát hiện, trong đó các thiết bị từ Google và Samsung thường là những dòng máy nhận cập nhật sớm nhất.
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng yếu tố quyết định độ an toàn của smartphone ngày nay không còn nằm ở ứng dụng diệt virus mà phụ thuộc rất lớn vào thói quen sử dụng của chính người dùng, đặc biệt là việc tránh bấm vào đường link lạ, không tải file đáng ngờ và tuyệt đối hạn chế cài ứng dụng APK ngoài nguồn chính thức.
Ngoài ra, người dùng Android cũng nên thường xuyên kiểm tra quyền truy cập của ứng dụng, từ chối các yêu cầu không cần thiết như truy cập danh bạ, micro hay vị trí nếu chúng không liên quan trực tiếp đến chức năng chính của ứng dụng đó.
Dù phần mềm diệt virus vẫn hữu ích với những ai thường xuyên thử nghiệm app ngoài, sử dụng điện thoại Android đời quá cũ hoặc nghi ngờ thiết bị đã nhiễm mã độc, nhưng với đa số người dùng hiện nay, việc duy trì thói quen sử dụng thông minh và cập nhật hệ thống đầy đủ mới là “tường thành” bảo mật hiệu quả nhất.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cảnh báo lừa đảo chiếm tài khoản Zalo, Facebook bằng AI
