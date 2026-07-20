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[GALLERY] Tận thấy chiếc SUV Palisade độc nhất thế giới, độ bởi Hyundai N

Số hóa - Xe

[GALLERY] Tận thấy chiếc SUV Palisade độc nhất thế giới, độ bởi Hyundai N

Chiếc Hyundai Palisade XRT Pro được tinh chỉnh bởi bộ phận N Performance, nó không chỉ sở hữu diện mạo hầm hố mà còn gây ấn tượng bởi khả năng tải đồ.

Tâm Võ
Hyundai mới đây đã quyết định tạo ra một sự khác biệt lớn bằng cách chế tạo một chiếc xe đặc biệt thay vì chọn xe hiệu suất cao thông thường. Cụ thể, mẫu Hyundai Palisade XRT Pro chuyên off-road đã được chọn để trở thành xe hỗ trợ kỹ thuật cho Elantra N TCR.
Hyundai mới đây đã quyết định tạo ra một sự khác biệt lớn bằng cách chế tạo một chiếc xe đặc biệt thay vì chọn xe hiệu suất cao thông thường. Cụ thể, mẫu Hyundai Palisade XRT Pro chuyên off-road đã được chọn để trở thành xe hỗ trợ kỹ thuật cho Elantra N TCR.
Mục đích chính của chiếc xe là vận chuyển đồ đạc, lốp dự phòng và dụng cụ xung quanh khu vực đường đua trong suốt cuối tuần đua. Chiếc xe độc ​​nhất vô nhị này khoác lên mình lớp sơn màu xám đậm đầy tinh tế, điểm xuyết bằng những sọc đua màu đỏ cam đặc trưng của bộ phận hiệu năng cao N Performance và họa tiết cờ ca rô màu xanh nhạt.
Mục đích chính của chiếc xe là vận chuyển đồ đạc, lốp dự phòng và dụng cụ xung quanh khu vực đường đua trong suốt cuối tuần đua. Chiếc xe độc ​​nhất vô nhị này khoác lên mình lớp sơn màu xám đậm đầy tinh tế, điểm xuyết bằng những sọc đua màu đỏ cam đặc trưng của bộ phận hiệu năng cao N Performance và họa tiết cờ ca rô màu xanh nhạt.
Các nhãn dán của nhà tài trợ được đặt trên cửa trước và hai bên hông phía sau, cùng với dòng chữ N Track Support Vehicle dọc theo thân xe. Ngoài bộ bodykit XRT Pro và các điểm neo kéo, xe còn có giá nóc Thule, đèn LED phụ trợ và thanh bảo vệ gầm xe.
Các nhãn dán của nhà tài trợ được đặt trên cửa trước và hai bên hông phía sau, cùng với dòng chữ N Track Support Vehicle dọc theo thân xe. Ngoài bộ bodykit XRT Pro và các điểm neo kéo, xe còn có giá nóc Thule, đèn LED phụ trợ và thanh bảo vệ gầm xe.
Hai phụ kiện cuối cùng này sẽ ít được sử dụng trên đường nhựa, cũng giống như lốp BF Goodrich T/A hầm hố bọc quanh bộ mâm hợp kim năm chấu màu đen. Ở phía sau, Hyundai bổ sung thêm một giá đỡ gắn vào móc kéo để giữ một bộ bánh xe, giúp đội ngũ kỹ thuật có thể thay lốp ở bất cứ đâu trong khuôn viên.
Hai phụ kiện cuối cùng này sẽ ít được sử dụng trên đường nhựa, cũng giống như lốp BF Goodrich T/A hầm hố bọc quanh bộ mâm hợp kim năm chấu màu đen. Ở phía sau, Hyundai bổ sung thêm một giá đỡ gắn vào móc kéo để giữ một bộ bánh xe, giúp đội ngũ kỹ thuật có thể thay lốp ở bất cứ đâu trong khuôn viên.
Một bánh xe khác với lốp Michelin Pilot Sport bám đường tốt được đặt trong khoang chở hàng, cùng với thảm WeatherTech, dầu nhớt chuyên dụng Motul dành cho xe đua, dây kéo cứu hộ cường độ cao, hộp đựng đồ bền bỉ và mũ bảo hiểm Bell đặt làm riêng thuộc về cựu tay đua IMSA Michelin Pilot Challenge, Mark Wilkins.
Một bánh xe khác với lốp Michelin Pilot Sport bám đường tốt được đặt trong khoang chở hàng, cùng với thảm WeatherTech, dầu nhớt chuyên dụng Motul dành cho xe đua, dây kéo cứu hộ cường độ cao, hộp đựng đồ bền bỉ và mũ bảo hiểm Bell đặt làm riêng thuộc về cựu tay đua IMSA Michelin Pilot Challenge, Mark Wilkins.
Cùng với đó, thảm sàn WeatherTech được trải sẵn để giữ sạch sẽ cho nội thất chiếc xe. Xe còn chở theo dầu nhớt đua xe chuyên nghiệp Motul. Đồng thời, dây đai cứu hộ cường độ cao và hộp đựng đồ chắc chắn cũng có mặt. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng bên trong chiếc Hyundai Palisade này.
Cùng với đó, thảm sàn WeatherTech được trải sẵn để giữ sạch sẽ cho nội thất chiếc xe. Xe còn chở theo dầu nhớt đua xe chuyên nghiệp Motul. Đồng thời, dây đai cứu hộ cường độ cao và hộp đựng đồ chắc chắn cũng có mặt. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng bên trong chiếc Hyundai Palisade này.
Cuối cùng, chiếc xe Hyundai này còn mang theo một món đồ rất đặc biệt. Đó là chiếc mũ bảo hiểm Bell của cựu tay đua Mark Wilkins. Mẫu xe Hyundai N Track Support Vehicle này tồn tại với một sứ mệnh duy nhất là hỗ trợ đội Bryan Herta Autosport trong suốt giải đua IMSA Michelin Pilot Challenge. Do đó, chiếc Hyundai này hoàn toàn không được bán tại các đại lý.
Cuối cùng, chiếc xe Hyundai này còn mang theo một món đồ rất đặc biệt. Đó là chiếc mũ bảo hiểm Bell của cựu tay đua Mark Wilkins. Mẫu xe Hyundai N Track Support Vehicle này tồn tại với một sứ mệnh duy nhất là hỗ trợ đội Bryan Herta Autosport trong suốt giải đua IMSA Michelin Pilot Challenge. Do đó, chiếc Hyundai này hoàn toàn không được bán tại các đại lý.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Hyundai Palisade hoàn toàn mới.
Tâm Võ
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